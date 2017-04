Phố vàng bạc đầu tiên ở Sài Gòn trước ngày ra mắt

Có gì ở khu phố vàng trước ngày ra mắt?: Hai tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục (quận 5, TP.HCM) lâu nay nổi tiếng trong giới kim hoàn là khu vực bán sỉ các mặt hàng vàng, bạc, đá quý; là nơi bán các thiết bị, dụng cụ và chế tác nhiều loại sản phẩm.

Ngày 27/4, UBND quận 5, TP.HCM sẽ chính thức đưa vào hoạt động phố vàng, bạc, đá quý tại hai tuyến đường Nhiêu Tâm (dài hơn 200 m) và Nghĩa Thục (hơn 350 m), nhằm tôn vinh nghề chế tác vàng và phát triển địa điểm du lịch.

Công tác chuẩn bị đang được UBND quận 5 tiến hành. Nhiều băng rôn quảng bá ngày lễ ra mắt được treo trên hai tuyến phố này và các tuyến đường lân cận.

Trước đây, vào những năm cuối của thập niên 1980, tuyến phố này là trung tâm kinh doanh trang sức lớn nhất vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

Ngày nay vẫn còn lại 55 hộ chuyên kinh doanh với các hình thức như buôn bán vàng, bạc, trang sức, chế tác, gia công nữ trang, thiết bị kim hoàn dọc đường Nhiêu Tâm và các tuyến kế cận như Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa.

Việc ra đời phố vàng bạc, đá quý, trang sức góp phần xây dựng và bảo tồn và tôn vinh các giá trị truyền thống, đồng thời nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chánh văn phòng UBND quận 5, cho biết ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, phố chuyên doanh nói trên còn là nơi lưu giữ nét văn hóa của một làng nghề truyền thống.

Nét văn hóa này là nghề thợ bạc, gia công, chế tác nữ trang được kế thừa từ sự phát triển của nghề kim hoàn tại vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

Ngoài vàng, bạc, khu phố còn nổi tiếng trong giới nghề kim hoàn khi có rất nhiều sản phẩm được chế tác từ đá quý.

Hai năm gần đây, các hộ kinh doanh tại đây còn phát triển thêm sản phẩm đá màu, đá phong thủy.

Các hộ kinh doanh chủ yếu bán sỉ cho những tiểu thương trên địa bàn thành phố.

Cũng như nhiều hộ kinh doanh khác, khi nghe thông tin nơi đây sẽ trở thành khu phố kinh doanh vàng, bạc, đá quý, chị Kim (chủ tiệm vàng Kim Quang) cảm thấy rất vui và háo hức chờ ngày ra mắt. "Lâu nay khu phố này chỉ giới kinh doanh kim hoàn và người dân quanh khu vực biết đến. Được quận tổ chức mô hình chuyên doanh mới, các tiểu thương hy vọng khu phố vàng được nhiều người dân và du khách biết tới hơn", chị này cho hay.

Các cửa hiệu trong khu vực đã được quận trang bị bộ nhận diện có logo riêng của phố, trang trí cửa hàng đẹp.

Khu vực này cũng là trung tâm mua bán các loại thiết bị, dụng cụ ngành kim hoàn. Hầu hết cơ sở kinh doanh, chế tác vàng, bạc, đá quý trên địa bàn thành phố tìm đến đây để mua sắm các loại đồ nghề.

Một số doanh nghiệp chế tác, gia công, sửa chữa đã đầu tư nhiều loại máy móc hiện đại như máy cắt, hàn laser, máy điều khiển tự động... có giá trị hàng tỷ đồng.

Các loại kim hoàn nhập về đây đều được kiểm tra độ tuổi, chất lượng bằng hệ thống máy móc chính xác.

Trong những ngày qua các cửa hàng, doanh nghiệp đã trang trí, làm mới để chuẩn bị đón du khách tham quan, mua sắm.

Để đảm bảo an toàn, các tuyến đường của phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức được trang bị camera an ninh. Ngoài lực lượng công an phường, bảo vệ khu phố, tổ dân phố, nơi đây còn thành lập một tổ bảo vệ riêng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngày 25/4, ban tổ chức đã tiến hành các công tác chuẩn bị cho buổi lễ ra mặt tại khu vực trước chờ Hòa Bình, đường Nhiêu Tâm. Trong lễ ra mắt, du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình sản xuất, gia công, chế tác nữ trang, khuôn sáp.

Hai tuyến đường chuyên doanh vàng, bạc, đá quý Nhiêu Tâm và Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Quân

Zing News