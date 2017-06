Phòng ngừa “bà hỏa” các khu đô thị tại Hà Nội

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), quý I/2017, toàn thành phố Hà Nội có 291 vụ cháy. Trong đó, 4 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, cháy trung bình 50 vụ, cháy nhỏ 223 vụ, thiệt hại tài sản là 34 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do công tác phòng ngừa và hệ thống PCCC tại chỗ không hiệu quả.

Nhận thức của người dân về vấn đề PCCC đã được nâng lên, tâm lý chung của người dân khi mua chung cư không chỉ tìm hiểu về giá thành, vị trí, tiện ích mà còn quan tâm đến chất lượng công trình, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy.

Công tác PCCC tại các dự án của Tập đoàn Nam Cường như KĐT Cổ Nhuế, KĐT Dương Nội… là một ví dụ điển hình trong việc được trang bị các hệ thống PCCC an toàn ngay từ khi mới xây dựng đến lúc hoàn thiện, vận hành sử dụng. Tại các công trình đã xây dựng và đi vào hoạt động như KĐT Cổ Nhuế, KĐT Dương Nội... có những buổi diễn tập thường niên phổ biến kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho các cán bộ, nhân viên, cư dân của khu chung cư.

Phối hợp chữa cháy bằng vòi cứu hỏa cho cư dân khu đô thị mới Cổ Nhuế.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ cháy nổ chung cư cao tầng, lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn trong công việc ứng cứu, dập tắt đám cháy. Một phần vì cơ sở hạ tầng giao thông kém, tắc đường, kẹt xe liên tục trong giờ cao điểm. Các dự án của Tập đoàn Nam Cường có lợi thế về giao thông, thông thoáng, mật độ cư dân, mật độ xây dựng thấp vì vậy những vấn đề nan giải trên là khó có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, một số dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn Nam Cường còn được xây dựng cạnh những hồ nước lớn như hồ Bách Hợp Thủy với hơn 6ha mặt nước. Đây là điểm cộng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình trong KĐT Dương Nội như Anland Complex, An Phú Shop-villa, An Khang Villa khi luôn đảm bảo được nguồn cung cấp nước cứu hỏa kịp thời. Không chỉ vậy, với hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu đô thị Dương Nội, 80% nước thải sẽ được xử lý hoàn toàn để trở thành nước loại A, có thể tái sử dụng trong việc tưới cây, nước cứu hỏa.

Vấn đề về kết cấu xây dựng cũng là một yếu tố đáng chú trọng khi đề cập đến độ an toàn của công trình. Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp Anland được xây dựng có bậc chịu lửa cấp II trong 5 bậc với mức độ giảm dần về khả năng chống lại sự phá hủy trong điều kiện cháy. Cùng với kết cấu xây dựng chống được động đất cấp 7, đây là những con số ấn tượng về độ an toàn của một công trình chung cư cao cấp giúp Anland Complex có lợi thế vượt trội so với những công trình cùng phân khúc khác.

Đặc biệt, hệ thống PCCC chính như: Hệ thống báo cháy tự động cho căn hộ, khu vực hành lang, khu công cộng, các phòng kỹ thuật chức năng; hệ thống hút khói hành lang và hút khói tầng hầm; Hệ thống chữa cháy tự động, bình cứu hỏa cơ động... đều được bố trí khoa học, linh hoạt.

Ngoài ra, Anland Complex được thiết kế hệ thống thang máy chống cháy nổ tốc độ cao có hệ thống tăng áp chống tràn khói. Mỗi tòa nhà có 1 thang máy cứu hộ có thể vận hành bằng tay để ứng cứu kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Chủ đầu tư Nam Cường trang bị phương thức xử lý các vấn đề ngăn khói chống xâm nhập vào các hành lang thoát hiểm bằng cách đầu tư các hệ thống tạo áp, hút khói, hệ thống báo cháy và chữa cháy Spinkner tự động, hệ thống chữa cháy họng khô kết nối với các phương tiện chữa cháy bên ngoài đem đến giải pháp thiết kế an toàn tối ưu.

Tập đoàn Nam Cường luôn có kim chỉ nam: chuyên nghiệp, tận tâm trong mọi dịch vụ với cư dân, những người đã tin tưởng mua căn hộ do Tập đoàn làm chủ đầu tư. Chính vì vậy với Anland Complex, Tập đoàn Nam Cường đã lựa chọn nhà thầu thi công và kiểm soát chặt chẽ chất lượng về vật tư, thiết bị đầu vào, chất lượng thi công đảm bảo các yêu cầu thiết kế PCCC như Coteccons; Thiết kế kiến trúc bởi NQH Architects; Hợp tác với các đơn vị quản lý tòa nhà chuyên nghiệp như PMC... để đem đến cho công đồng dân cư một cuộc sống an toàn và tiện nghi nhất.

