Phong thủy có liên quan gì đến chứng khoán?

Các cụ có câu "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", nhà đầu tư cũng giống như người lính ra trận, nếu biết trước thế cuộc tương lai sẽ có được quyết định sáng suốt. Phong thủy là một khoa học của người Trung Hoa, có từ khoảng 4000 năm trước. Phong thủy tức là gió và nước, đây là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa lý, hướng gió, hướng khí và mạch nước đến đời sống của con người.

Nhưng phong thủy có liên quan gì đến đầu tư nói chung và chứng khoán nói riêng?

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, môn phong thủy có thể dự báo được các vấn đề liên quan đến thời tiết, thiên tai, bệnh dịch. Đây là những sự kiện tương lai có tác động mạnh mẽ tới tình hình kinh tế - xã hội nói chung, hay ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của các ngành nghề. Do đó, nếu nhà đầu tư nắm bắt được những thông tin này và có phương án hành động phù hợp, họ có thể giảm thiểu rủi ro cho danh mục của mình.

"Tôi không nghĩ phong thủy là lĩnh vực liên quan đến duy tâm. Trong đầu tư, may mắn chỉ là một phần, kết quả cuối cùng vẫn phải dựa trên những tính toán chặt chẽ và có cơ sở." - ông Phạm Cương nói.

Năm Bính Thân vừa qua, thế giới được dự báo sẽ gặp nhiều thiên tai, cả hỏa tai và thủy tai. Tại Việt Nam, trận lũ lụt lịch sử 2016 gây tổn thất nhiêm trọng. Hỏa hoạn xảy ra nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp trên sàn cũng "gặp khó" khi vướng phải các sự cố cháy nổ.

Điển hình là 2 cái tên: CTCP Viglacera Thăng Long (TLT) và CTCP In Nông nghiệp (INN) năm vừa qua phải hứng chịu sự cố cháy nhà xưởng. Tình trạng cháy nổ quá nhiều ứng với Hỏa Khí, theo thuyết về Ngũ Hành - Lý khí nó cũng ứng với chu kỳ phát triển tăng trưởng vượt lên của nền kinh tế. Lịch sử cho thấy khi đỉnh các nhà cao tầng được hình thành cũng khá trùng khớp với đỉnh của nền kinh tế, nên nhiều khả năng thị trường năm 2018 sẽ đạt đỉnh khi tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark 81 sẽ được hoàn thành.

Ngoài bản mệnh nhà đầu tư cần nghiên cứu thêm về tứ trụ để biết thiếu hành gì và cần hành gì.

Ông Phạm Cương cũng nêu quan điểm, đầu tư chứng khoán mà theo chuyên gia chứng khoán cũng có khả năng biến thành gà và cũng có khả năng biến thành phượng.

Nếu nói về giữa chuyên gia phong thủy và chuyên gia chứng khoán, mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Ví dụ về mặt phân tích cơ bản hay phân tích kĩ thuật chuyên sâu về cổ phiếu mang tính chi tiết, thì nhà phong thủy không thể so với chuyên gia chứng khoán. Tuy nhiên, nhà phong thủy có thể dự báo được những vấn đề liên quan đến thời tiết, chính trị, bệnh dịch. Do đó, nếu biết trước được những thông tin này, thì nhà đầu tư có thể tránh được những thua lỗ đáng tiếc.

Để tận dụng cơ hội, theo chuyên gia phong thủy, nhà đầu tư nên biết mệnh của mình là gì và phù hợp với nhóm ngành nào. Ông đưa ra gợi ý cho 5 mệnh như sau:

- Những người mệnh Kim hợp với cổ phiếu hành Thổ (nhóm bất động sản, xây dựng) hoặc hành Kim (vàng bạc, sản xuất thép)

- Những người mệnh Mộc hợp với cổ phiếu hành Thủy (giao thông vận tải, thủy sản) hoặc hành Mộc (sản xuất đồ gỗ, nông nghiệp, sản xuất giấy…)

- Những người mệnh Thủy hợp với cổ phiếu hành Kim (vàng bạc, sản xuất thép) hoặc hành Thủy (giao thông vận tải, thủy sản).

- Những người mệnh Hỏa hợp với cổ phiếu hành Mộc (sản xuất đồ gỗ, nông nghiệp, sản xuất giấy) hoặc hành Hỏa (nhóm dầu khí, sản xuất đồ nhựa)

- Những người mệnh Thổ hợp với cổ phiếu hành Hỏa (nhóm dầu khí) hoặc hành Thổ (bất động sản, xây dựng).

Năm Đinh Dậu 2017, về thiên can địa chi cũng có sự xung khắc: Đinh Hỏa khắc Dậu Kim. Theo chu kì, năm nay dự báo sẽ xảy ra nhiều thiên tai, đại cục thế giới có những vùng miền sẽ phải hứng chịu mùa đông cực lạnh. Dịch bệnh năm nay sẽ thuyên giảm, các bệnh chủ yếu liên quan đến ngoài da. Do đó, nhóm ngành bảo hiểm, nông nghiệp nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong năm nay một số tuổi gặp hên trong đầu tư (cả về bất động sản và về chứng khoán). Sao Lộc Tồn - chủ về tài chính, di chuyển về cung Ngọ nên những người tuổi Ngọ sẽ được nhận những năng lượng tốt về mặt tài chính, do đó những người sinh năm 1954, 1966, 1978, 1990,.. sẽ gặp may trong đầu tư. Ngoài ra, sao Thái Tuế nằm ở cung Dậu sẽ kích hoạt năng lượng ở cung này nên những người có sao Lộc Tồn nằm ở phía Tây (bảng tử vi) sẽ được thúc đẩy rất mạnh và gặp nhiều vận may trong làm ăn. Những người này sinh năm 1951, 1961, 1971, 1981, 1991.

