Phong vị hà nội trong 42 căn biệt thự Imperia Garden

Là biệt thự vườn hiếm hoi trong nội đô, Imperia Garden Villas khiến thị trường tăng nhiệt ngay từ khi xuất hiện bởi đã đón đầu được nhu cầu về những không gian sống sinh thái giữa lòng Hà Nội.

Từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, dù di chuyển qua đường vành đai 2 hay trục Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương cũng sẽ chỉ mất khoảng 10 phút lái xe xuyên qua các các con phố lớn để bắt đầu hành trình khám phá Imperia Garden trong những ngày đầu tháng 9.

Dự án đã xây xong phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và sẵn sàng bàn giao cho các chủ nhân. Vì thế, hành trình trải nghiệm Imperia Garden càng trở nên thi vị khi mỗi cư dân có thể hình dung ra cuộc sống tương lai theo cách của riêng mình dựa trên lối thiết kế thông minh, cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích đang được hình thành.

Tại Imperia Garden, lối thiết kế mở tinh tế của những căn biệt thự với những khoảng thoáng quanh nhà giúp chủ nhân thỏa sức sáng tạo những không gian nghỉ ngơi độc đáo: một góc vườn đầy hoa với vài loại cây ăn trái, đặt bên cạnh là chiếc bàn trà và xích đu trắng; bếp nướng BBQ dịp cuối tuần hay chiếc bể phao mini hoặc một khoảng sân chơi nho nhỏ cho các bé. Bức tranh về cuộc sống lạ mà quen với những không gian xanh, trong lành ngỡ như đã biến mất từ lâu giữa Hà Nội đông đúc nay lại vô tình được tìm thấy ở Imperia Garden.

Chút dịu dàng ngay giữa phố phường hiện đại.

Điều đặc biệt ở Imperia Garden là chủ đầu tư không chỉ quan tâm tới thiết kế và các không gian của căn biệt thự mà còn chú trọng các dịch vụ đi kèm nhằm đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp. Cung đường dạo bộ mỗi buổi chiều cho ông bà, đường trượt patin cho trẻ nhỏ, bể bơi, khu tập gym, siêu thị, thư viện, khu shopping, bar và coffee, salon tóc và spa… 79 tiện ích nội khu được thiết kế, quy hoạch bài bản, phù hợp với nhiều lứa tuổi, sở thích và hầu hết đã sẵn sàng và không khiến các chủ nhân phải chờ đợi.

Imperia Garden – Dự án biệt thự vườn hiếm hoi sở hữu hệ thống tiện ích đầy đủ trong nội khu.

Một tiêu chí được đầu tư bài bản không kém tại đây chính là hệ thống an ninh. Hãy tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời khi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào không khí nhộn nhịp, sôi động, lung linh ánh đèn của Hà Nội về đêm tại chốn này cùng sự an tâm thực sự nhờ hệ thống cổng an ninh kiểm soát thẻ từ khi ra vào, hệ thống camera giám sát và đội tuần tra thường xuyên 24/24h.

Cũng chính thời khắc đứng trước cổng của Imperia Garden, đó là lúc bạn có thể cảm nhận rõ nhất mình đang đặt chân trên giao điểm của hai định nghĩa sống đắt giá: “Sống trung tâm” – một bước ra phố, “Ở biệt thự vườn” – tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại trong không gian xanh trong lành. Điểm chạm đắt giá đó, chỉ có thể là Imperia Garden.