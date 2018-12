Phóng viên Malaysia: “Ngán gì thời tiết Hà Nội, chúng tôi sẽ thắng Việt Nam”

Được biết, trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình lần này, có khoảng 30 phóng viên Malaysia đã theo đội sang Hà Nội. Các phóng viên này đánh giá rất cao công tác tổ chức của nước chủ nhà và hoàn toàn yên tâm với công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho trận đấu.

Phóng viên Razak Ibrahim của đài truyền hình Prima Berhad TV3 chia sẻ với chúng tôi về trận đấu tối nay, đầu tiên là về vấn đề thời tiết: "Ban đầu khi tới Việt Nam thời tiết rất lạnh, chúng tôi đầu cảm thấy lo lắng cho đội nhà. Nhiệt độ ngoài trời xuống khoảng 12 độ C, chênh lệch gần 20 độ C so với ở Kuala Lumpur.

Tuy nhiên, hai ngày qua thì thời tiết có dấu hiệu ấm lên. Hơn nữa các cầu thủ Malaysia cũng đã dần thích nghi được với trời lạnh ở Hà Nội. Bằng chứng là các cầu thủ tập luyện vào buổi tối mà chỉ cần mặc một chiếc áo giữ nhiệt phía trong là đủ. Tôi nghĩ rằng thời tiết không phải là vấn đề gì đó đáng ngại với Malaysia".

Các cầu thủ Malaysia tập luyện dưới thời tiết lạnh giá ở Hà Nội.

Về chuyên môn, theo Razak Ibrahim, Malaysia có bất lợi với trận hoà 2-2 ở lượt đi, nhưng vẫn nắm chắc quyền tự quyết trong tay:

"Rõ ràng là thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn cơ hội lớn để vô địch nếu giành chiến thắng (hoặc hòa với nhiều hơn 2 bàn thắng). Malaysia từng thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng nhưng giờ đã khác. Chúng tôi có sự trở lại của 3 cầu thủ trụ cột. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất kỹ và được người hâm mộ quê nhà ủng hộ hết mình. Tôi tin Malaysia sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tối nay".

Phóng viên Malaysia tin rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ đánh bại Việt Nam.

Biên tập viên Saiyed Hussin của đài Prima Berhad TV3 chia sẻ đánh giá thêm về trận đấu tối nay: "Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công, còn Malaysia không còn gì để mất phải tấn công để có bàn thắng.

Tôi tin rằng nếu thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có bàn thắng, họ sẽ giải quyết được trận đấu này. Tất nhiên, làm thế nào để khoan thủng hàng thủ của Việt Nam là bài toán không hề dễ. Nên nhớ là họ chưa từng bị thủng lưới trước ở AFF Cup 2018, và cũng là đội để nhận ít bàn thua nhất".

Một phóng viên khác của Malaysia là Syabil của tờ Bernama chia sẻ: "Trận lượt đi Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh của mình khi vượt qua sức ép khủng khiếp trên chảo lửa Bukit Jalil. Họ là đội bóng có hàng thủ rất chắc chắn, hàng công cũng có những cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, đó là trận mà Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Công bằng thì họ xứng đáng có chiến thắng nếu tận dụng được cơ hội mà mình tạo ra.

Nhưng bóng đá là thế, một đội bóng có nhiều cơ hội, chơi tốt hơn, chưa chắc đã là người giành chiến thắng. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, đặc biệt là tâm lý trước khi sang Hà Nội. Người dân Malaysia luôn tin vào đội bóng của mình. Tôi cũng biết có hàng nghìn CĐV Malaysia đã sang Hà Nội để tiếp sức cho đội nhà trên sân Mỹ Đình tối nay".

Syabil dự đoán Malaysia sẽ có trận đấu khó khăn trước Việt Nam nhưng chiến thắng 2-1 để nâng cúp ngay trên đất khách.

Phần lớn các phóng viên Malaysia đều tự tin rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ giành chiến thắng.

Về vấn đề an ninh, theo chia sẻ của phóng viên Muhammad Hazim Bin Izam tờ Bernama, anh và các đồng nghiệp, CĐV Malaysi rất tin tưởng vào công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau trận đấu của nước chủ nhà.

"Có khoảng 2.000 CĐV Malaysia sẽ sang Việt Nam tiếp lửa cho đội nhà. Trong quá khứ, CĐV Malaysia từng để lại hình ảnh không đẹp với Việt Nam, nhưng tất cả đã qua, và giờ thì tôi tin CĐV hai nước đều chỉ hướng tới trận đấu. Như trận lượt đi, CĐV hai đội cổ vũ nhiệt tình, không hề có một sự cố nào xảy ra", Muhammad Hazim Bin Izam nói.

Về dự đoán trận đấu tối nay, Muhammad Hazim Bin Izam đặt cửa thắng cho đội nhà, với tỷ số 1-0.