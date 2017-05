Phớt lờ quy định, chung cư, biệt thự rủ nhau 'leo cây'

Theo quy định mới, các đối tượng trưng bày băng rôn, bảng hiệu, tờ rơi quảng cáo trên cây xanh, cột điện làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông đều bị xử lý. Nghị định mới ban hành tăng mức phạt tiền lên 5 lần, buộc người vi phạm tự khắc phục hậu quả nếu treo, vẽ, dán bảng quảng cáo sai quy định trên cây xanh, cột điện.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, dọc các tuyến đường Quang Trung, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) không khó để bắt gặp những hình ảnh cột điện, gốc cây xanh, hàng rào chắn bị phủ kín bởi các bảng hiệu, dòng chữ quảng cáo rao bán nhà phố, biệt thự, chung cư.

Đất nền, chung cư biệt được quảng cáo khá rình rang trên nhiều cây xanh, cột đện.

Các bảng quảng cáo, rao vặt có nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Hầu hết đều được in trên vải nhựa, treo trên các cột điện, cây xanh, tường rào. Ngoài những bảng quảng cáo vay tiền, chương trình khuyến mãi, dịch vụ làm đẹp...thì dịch vụ rao bán đất nền, chung cư xuất hiện khá dày đặc. Nhiều cây xanh, cột đện phải gánh tới 2 đến 5 tấm bảng quảng cáo rao vặt.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành lập lại an ninh trật tự, lòng lề đường lấy lại cảnh quan đô thị thành phố thì nhiều dự án bất động sản mở bán rầm rộ, người môi giới luôn phải tìm mọi cách cạnh tranh quảng cáo sản phẩm của mình đến với khách hàng. Ngoài phương thức quảng cáo trên mạng Internet, gọi điện thoại, tin nhắn…thì việc phát tờ rơi quảng cáo trên cột điện, cây xanh quảng cáo là một trong những phương thức phổ biến nhất.

Anh Tùng, nhân viên môi giới bất động sản Công ty H. T. tiết lộ: “Mỗi khi dự án bên em ra mắt, công ty sẽ cho in màu hàng loạt các biển quảng cáo để treo trên một số tuyến đường chính để thu hút khách hàng, và việc in màu cho các băng rao quảng cáo cũng khá tốn kém. Nhưng ngược lại, việc in màu sẽ hút được khách, nếu ai đi đường và quan tâm thì ít nhất họ cũng biết đến tên dự án, công ty mình qua những bảng quảng cáo đó. Nếu khách hàng quan tâm, gọi điện thoại tìm hiểu về dự án cũng là một thành công nhất định so với nhân viên môi giới gọi điện, nhắn tin giới thiệu đến mỗi khách hàng. Nhưng mới đây, hình thức quảng cáo này bị cấm, bọn em cũng đành chịu và phải tìm hình thức quảng các khác”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, một người dân sống trên đường 3/2 (quận 10) phản ánh: “Đây là tuyến đường bán rất nhiều mặt hàng điện tử, các hộ kinh doanh không những treo các bảng quảng cáo lủng lẳng trên cây mà đáng ngại hơn họ còn ngang nhiên viết quảng cáo lên các gốc cây xanh cổ thụ. Ngoài ra, các công ty bất động sản không ngần ngại in những tấm băng rôn khổng lồ treo trên các gốc cây, cột điện chiếm hết cả diện tích, khuất tầm nhìn trông rất phản cảm".

Đặt, dán quảng cáo sai quy định sẽ bị phạt nặng.

Giám đốc một công ty bất động sản cho biết: "Công ty có vài dự án đang mở bán và chưa bao giờ phổ biến hình thức quảng cáo kinh doanh treo biển trên cây xanh hay cột điện cho nhân viên thực hiện quảng cáo dự án. Nếu cách quảng cáo đó xảy ra thì chỉ có cá nhân nhân viên kinh doanh nghĩ ra để có thể bán được sản phẩm. Nhưng đến nay hình thức quảng cáo này bị cấm và bị xử phạt đối với cả doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo thì bản thân công ty chúng tôi cũng sẽ phải nhắc nhở nhân viên của mình cũng như đơn vị phân phối không để vi phạm".

Phớt lờ quy định chung cư, biệt thự rủ nhau leo cây.

Ông Phạm Văn Sổ, Phó phòng Văn hóa Thông tin quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, từ ngày 5/5/2017 Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP và 158/2013/NĐ-CP quy định: các hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội như phát tờ rơi, treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng...sẽ bị xử phạt tùy theo từng hành vi vi phạm. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo cũng sẽ bị phạt.

Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột đèn, trụ điện..... Đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng hình thức này sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, đối với mức xử phạt trên dựa vào việc bắt quả tang hay lần theo địa chỉ trên bang rôn, bảng hiệu quảng cáo không đúng nơi quy định.

"Hiện trên địa bàn quận đang ra quân siết chặt quản lý về việc treo bảng quảng cáo, phát tờ rơi nơi công cộng...Việc xử phạt về hành vi này đều thông qua Chủ tịch quận ký duyệt. Hy vọng, Nghị định 28/2017NĐ-CP chính thức có hiệu lực sẽ là cơ sở cho cơ quan quản lý siết sặt quảng cáo, phát tờ rơi…lấy lại mỹ quan đô thị", ông Sổ cho biết thêm.

Theo Huấn Cao

VTC News