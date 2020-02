PHS dự báo lợi nhuận PNJ tăng mạnh trong năm 2020 nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và ERP đi vào ổn định

CTCK Phú Hưng (PHS) vừa công bố báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh PNJ. Theo Phú Hưng, dư địa tăng trưởng thị trường trang sức Việt Nam vẫn còn khá lớn khi 73% thị phần thuộc các cửa hàng nhỏ lẻ. Các thương hiệu lớn như PNJ, SJC, Doji…cũng chỉ chiếm 20%.



Tận dụng cơ hội này, PNJ tiếp tục mở thêm 43 cửa hàng trang sức trong năm 2019 gồm 40 cửa hàng PNJ Gold, 2 cửa hàng PNJ Sliver và 1 cửa hàng CAO – Fine Jewellery.

Trong năm 2019, PNJ đạt doanh thu 17.000 tỷ đồng, tăng 17% và hoàn thành 93% kế hoạch năm. Đây được xem như một sự nỗ lực vượt bậc của PNJ sau khi khắc phục sự cố hệ thống ERP xảy ra vào Q2/2019.

Đóng góp chính cho sự tăng trưởng doanh thu đến từ kênh bán lẻ và kênh bán sỉ. Doanh số kênh bán lẻ đạt 9.639 tỷ đồng (tăng 34%), có tỷ trọng lớn nhất tổng doanh thu là 57,2%. Kênh bán sỉ có doanh thu đạt 3.808 tỷ đồng (tăng 21%).

Bên cạnh đó, PNJ đã chính thức ký kết hợp tác với thương hiệu giải trí toàn cầu The Walt Disney vào tháng 11/2019. Sự kiện này giúp PNJ không chỉ gia tăng lợi thế cạnh tranh mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường trang sức quốc tế.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của PNJ đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch năm (kế hoạch lãi sau thuế 1.181 tỷ đồng).

Cuối năm 2019, giá trị hàng tồn kho PNJ tăng mạnh lên 7.018 tỷ đồng, chiếm 81,6% tổng tài sản. Xét về chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho, hệ số này đã sụt giảm mạnh còn 2,26 lần trong năm 2019, thấp hơn con số 2,82 của năm 2018. Điều này cho thấy sản phẩm của PNJ được bán ra thị trường nhanh hơn nhờ chiến lược đa dạng sản phẩm

Hệ thống ERP ổn định, dự báo lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 25%

Đầu năm 2020, PNJ đã tung ra thị trường bộ trang sức Kim Tí như vòng tay, bông tai hình chuột thiết kế độc đáo vào dịp vía Thần Tài và Valentine sắp tới đồng thời cam kết không tăng giá vàng vào những dịp lễ này. Bên cạnh đó, PNJ cũng triển khai bán hàng online trong thời điểm dịch virus Corona đang bùng phát.

Theo nhận định của Phú Hưng, ngành bán lẻ sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh này do người tiêu dùng hạn chế đến những nơi công cộng để tránh khả năng lây nhiễm virus, do đó lượt mua sắm tại các cửa hàng giảm dần. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng có thể sẽ chuyển từ thương mại truyền thống sang hình thức mua sắm trực tuyến để đảm bảo an toàn vệ sinh.

Phú Hưng ước tính doanh thu thuần của PNJ năm 2020 đạt 19.550 tỷ đồng với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trưởng 17% trong năm 2019 do ảnh hưởng của virus Corona và LNST dự kiến đạt 1.492 tỷ đồng (tăng 25%) nhờ vào hệ thống ERP hoạt động ổn định và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trang sức vàng.