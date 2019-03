Phụ nữ không phải những bông hoa, đừng để dư luận "cắt tỉa": Hãy bớt đảm đang, bớt hi sinh, bớt toàn vẹn đi và sống là chính mình

Dịp 8/3 là ngày để cả thế giới tôn vinh người phụ nữ. Nhưng phải chăng sự trân trọng, tôn vinh là số 1 trong 1 vài ngày lễ đặc biệt là quá ít ỏi. Ngoài việc thể lực yếu hơn đàn ông một chút, phụ nữ hoàn toàn bình đẳng và ngang bằng với nửa còn lại của thế giới về trí tuệ, năng lực và các khía cạnh khác.

Xa xưa, quan niệm cũ khiến cho thân phận người phụ nữ bị bóp nghẹt bởi định kiến, phép tắc. Họ chịu nhiều thiệt thòi, không có nhiều cơ hội để phát triển. Ngay cả trong cuộc sống hiện đại ngày nay, phụ nữ vẫn phải oằn mình gánh vác nhiều trách nhiệm cả trong gia đình và ngoài xã hội. Dư luận, sự phán xét khiến cho họ khó có thể sống là chính mình, bật hết tiềm năng để phát triển.

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhà báo Thu Hà, một bà mẹ đơn thân có ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng đã có những chia sẻ thẳng thắn về người phụ nữ trong xã hội ngày nay trên trang cá nhân:

Nhà báo Thu Hà. (Ảnh: FBNV).

"Phụ nữ ơi, hãy bớt đảm đang, bớt hi sinh, bớt toàn vẹn đi!

Hôm nay và ngày mai sẽ nghe đầy ắp các lời chúc, các cuộc thi và giải thưởng tôn vinh, "giỏi giang khéo léo", "xinh đẹp", "thùy mị, nết na", "giỏi việc nước, đảm việc nhà", "nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "đàn bà xây tổ ấm"... Chúng ta phải vác nhiều cây thánh giá trên lưng quá...

Hôm nay ai được khen "Xinh đẹp"? Ai phải ăn rồi uống thuốc tẩy xổ, ai đói lả vẫn phải nhịn để giữ dáng?

Ai nhức chân, thoái hóa đốt sống, khớp gối vẫn nghiến răng ngất ngưởng trên đôi giày cao gót?

Ai phải chịu những cuộc đại phẫu tốn kém và nguy hiểm để nâng ngực, cắt mắt, gọt cằm?

Hôm nay ai được khen "Đảm đang"? Sau 8 tiếng công sở, đón con ngồi sau xe, trước xe máng túi to túi nhỏ, mở cửa là đi thẳng tới bật bếp lo bữa tối, cả nhà ăn xong lại bò ra lau nhà sạch lau sạch ly?

Hôm nay ai được khen "Hi sinh"? Hi sinh để chồng ỉ lại, để con ích kỷ?

Ai được chúc "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan"? Người ta nói "nuôi đứa trẻ cần cả một ngôi làng", tại sao lại cứ con hư tại mẹ?

Những lời khen bóp nghẹt người phụ nữ, không để phụ nữ sống như chính họ là.

"Những tính từ hoa mỹ người ta phong tặng cho tôi đang dần giết chết tôi... Người ta trói chặt thân thể tôi bằng cách ngợi ca tôi là một phụ nữ khiêm tốn thùy mị. Người ta xiềng xích đôi chân tôi bằng cách ca ngợi tôi thủy chung, tôi không thể chạy thoát, thậm chí tôi không thể nào bước đi..." (Những lời trăn trối của cô Saroj Vasaria, Ấn Độ, khi bị ép chết theo chồng - Trích từ Facebook Nguyễn Phúc Anh).

Nhớ ngày xưa, khi gia đình mình lục đục, mình mất ngủ triền miên, tự kết tội mình là "đàn bà không biết xây tổ ấm". Mình giấu kín bưng những trục trặc, gồng mình đóng vai "Tôi ổn".

Dư luận, và ngay cả chính phụ nữ cũng đang xét nét phụ nữ nhiều quá. Phụ nữ bọc mình và những phụ nữ khác trong cái kén toàn mỹ. Họ không tha thứ cho ai đó nếu đi chệch đường ray, và cũng không tha thứ cho mình nếu mình lỡ làm sai, lỡ yếu mệt, lỡ bất hạnh.

Họ sợ quá nhiều thứ, coi trọng quá nhiều thứ, trừ bản thân mình .

Tới khi nhìn thấy một người bạn rất thân mất vì trầm cảm, mình mới hiểu stress nó kinh khủng thế nào. Mình mới nhận ra rằng cảm xúc có thể giết người nhanh hơn ung thư nữa.

Chúng ta đâu phải là những bông hoa, và dư luận sao có quyền cầm kéo như người làm vườn, bông nào đẹp thì tôn vinh, bông xấu thì cắt bỏ? Chúng ta phải được quyền sai lầm, phải được quyền yếu đuối, được quyền sống trung thực với đúng nguyên bản của mình.

Bình đẳng là đương nhiên, chứ không phải bình đẳng là quà tặng của đàn ông dành cho phụ nữ.

Phụ nữ đẹp nhất khi phụ nữ tự do! Tự do là chính mình, tự do bộc lộ chính mình. Bạn có thể mạnh mẽ, có thể yếu đuối, có thể đảm đang, có thể vụng về, có thể béo, có thể gầy, có thể trắng trẻo, có thể ngăm ngăm, có thể có con, có thể không sinh con, có thể kết hôn, có thể ly hôn...

Bạn được quyền trung thực như chính bạn là.

Vì bạn xứng đáng!".

Bài chia sẻ của nhà báo Thu Hà mới đăng lên từ sáng ngày 7/3 nhưng đã thu hút được sự đồng tình và chia sẻ không chỉ từ chị em phụ nữ mà còn cả nhiều đấng mày râu. Phần lớn ý kiến cho rằng, những chia sẻ chân thật, nói trúng tâm lý của rất nhiều phụ nữ. Nhiều người bày tỏ, đã không ít lần tự nhận ra những vấn đề này trong suy nghĩ hằng ngày nhưng vẫn chưa thể một lần thể hiện hay nói ra. Lời chia sẻ của nhà báo Thu Hà đã khiến rất nhiều người tâm đắc.

Chị Lưu Thị Minh Tâm bình luận: "Hay quá nhất là câu: Bình đẳng là đương nhiên chứ không phải quà tặng của đàn ông dành cho phụ nữ!".

Trong khi chị Hằng Phan thì khẳng định: "Xấu cũng được, đẹp, tốt cũng được không việc gì phải gồng lên để được nhận lời khen".