PNJ được vinh danh top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016

Hành trình “3 năm” - tăng trưởng ngoạn mục

Là doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất và kinh doanh trang sức vàng, bạc, đá quý tại Việt Nam, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn không ngừng nỗ lực và tỏa sáng. Trong 3 năm liên tiếp 2014 – 2016, PNJ luôn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, trong đó, doanh thu mỗi năm đều tăng trưởng hơn so với năm trước, đồng thời tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, mức doanh thu tăng từ hơn 7.197 tỷ đồng trong năm 2014 lên 7.697 tỷ đồng năm 2015 và đạt con số 8.720 tỷ đồng năm 2016.

Cùng với đó, giá trị vốn hóa thị trường cũng tăng trưởng đều, tính tới thời điểm ngày 3/4/2017, con số này đã đạt mức 7.282 tỷ đồng. Cùng với hoạt động kinh doanh thuận lợi và doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng vượt xa con số chỉ tiêu với gần 470,3 tỷ đồng tính đến hết năm 2016. Những con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Đặc biệt, có thể nói năm 2016 là một năm thành công nhất của PNJ trong 3 năm qua, với kết quả hoạt động kinh doanh với những con số ấn tượng. Tổng doanh thu cả năm đạt 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 29% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, tăng 204% so với 2015.

Cùng với kết quả hoạt động kinh doanh, trong năm 2016, PNJ đã không ngừng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, khai trương thêm 31 cửa hàng và nâng tổng hệ thống cửa hàng lên con số 219 tại 40 tỉnh, thành trên toàn quốc, đồng thời dẫn đầu ngành kim hoàn Việt Nam hiện nay với một hệ thống phân phối trang sức bền vững.

Bứt phá trong từng tiêu chí của cuộc bình chọn

Với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục cùng kết quả kinh doanh ấn tượng, PNJ vừa được vinh danh trong top 50 công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2016 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp với công ty Chứng khoán Thiên Việt phối hợp tổ chức.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – Phó TGĐ PNJ đại diện công ty nhận chứng nhận tại lễ vinh danh.

Danh hiệu Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu,…

Chương trình năm nay thực hiện khảo sát và chọn ra 103 công ty đáp ứng các điều kiện như giá trị vốn hóa thị trường ở thời điểm 3/4/2017 từ 1.500 tỷ đồng trở lên; doanh thu trong các năm 2014 - 2016 đều phải từ 250 tỷ đồng trở lên và lợi nhuận ròng trong các năm 2014 – 2016 đều phải từ 25 tỷ đồng trở lên.

PNJ hoàn toàn đáp ứng 3 điều kiện trên và là 1 trong 50 doanh nghiệp có đảm bảo các tiêu chí về kinh doanh hiệu quả mà ban tổ chức đánh giá. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu kép bình quân 3 năm đạt 10.3%; tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 31,38%.

Cùng với danh hiệu Top 50 công ty kinh Doanh hiệu quả nhất Việt Nam và những giải thưởng khác mà PNJ được vinh danh trong những tháng đầu năm 2017: Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2017; Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất Việt nam; Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 20 năm liên tiếp; đặc biệt, đầu tháng 4 năm nay, Bà Cao Thị Ngọc Dung được vinh danh trong top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, PNJ tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của cánh chim đầu đàn trong ngành kim hoàn Việt Nam cùng chiến lược Phát triển bền vững với tầm nhìn trở thành công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á.

A.D

Theo Trí thức trẻ