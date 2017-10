PNJ ước lãi trước thuế 629 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 84% kế hoạch năm

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu đạt 7.910 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 77% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 629 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và đạt 84% kế hoạch năm.

Như vậy, trong quý 3 vừa qua, doanh thu PNJ đạt 2.403 tỷ đồng – tăng 20%; Lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng – tăng 12% so với cùng kỳ 2016.

Tính đến nay, hệ thống mạng lưới bán lẻ của PNJ đã gần chạm 250 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, PNJ đã khai trương 11 cửa hàng trong quý 3 và sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới trong quý 4, tiếp tục khẳng định chiến lược tập trung vào mảng hoạt động cốt lõi là kinh doanh trang sức và nhanh chóng gia tăng thị phần, khẳng định vị thế doanh nghiệp kim hoàn có hệ thống bán lẻ trang sức lớn nhất cả nước.

PNJ cho biết với hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan sau 9 tháng, công ty dự báo tốc độ tăng trưởng 2017 sẽ tăng 40% so với năm trước.