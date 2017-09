PNJ và tham vọng vươn xa khu vực Châu Á

Mới đây, ngày 14/9, tại Hồng Kông, CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã được vinh danh Top 3 giải thưởng Nhà bán lẻ của năm (Retailer of the Year (450 Outlets and below) và Doanh nghiệp Xuất sắc nhất khu vực ASEAN (Outstanding Enterprise of the Year – ASEAN), do tạp chí trang sức uy tín hàng đầu Châu Á - JNA (Jewellery News Asia) công bố.

Giải thưởng là sự ghi nhận của quốc tế về những nỗ lực và đóng góp của PNJ trong thị trường bán lẻ trang sức khu vực, đồng thời khẳng định tầm nhìn – trở thành Nhà Bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á, giữ vị trí số 1 trong các phân khúc trung và cao cấp tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, các tiêu chí đánh giá giải thưởng rất khắt khe, trong đó tập trung vào việc định vị thương hiệu trong lòng khách hàng, hoạt động bán lẻ, tăng trưởng kinh doanh,… PNJ hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đưa ra.

Nhìn lại hành trình 29 năm hình thành và phát triển, PNJ đã không ngừng nỗ lực xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt Nam và khu vực Châu Á. Công ty thường xuyên khảo sát thị trường thông qua những báo cáo chân dung khách hàng, báo cáo sức khỏe thương hiệu và độ hài lòng khách hàng (NPS) hằng năm để hiểu rõ nhu cầu của họ, từ đó tìm ra những giải pháp đảm bảo phục vụ tốt hơn, nâng chỉ số NPS đạt 8,56 năm 2016, chỉ số khá cao và là niềm mơ ước của nhiều công ty bán lẻ.

Tại Việt Nam, PNJ là doanh nghiệp kim hoàn có hệ thống bán lẻ lớn nhất. Liên tục mở rộng mạng lưới, đến nay đã có gần 250 cửa hàng PNJ phân bố tại nhiều tỉnh thành cả nước. Ngoài thị trường trong nước, thương hiệu PNJ cũng có mặt tại 13 quốc gia trên 4 Châu lục.

Con số này đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của PNJ. Đơn cử, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của PNJ đạt khoảng 5.545 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 62,5% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ từ các thương hiệu trang sức tăng trưởng ấn tượng với 45%.

Theo báo cáo nghiên cứu của công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), tính đến cuối năm 2016, thị trường vàng trang sức tại Việt Nam khá phân mảnh với 80% thị phần thuộc về các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ, 20% còn lại thuộc về các doanh nghiệp lớn và có thương hiệu mạnh. Trong đó, PNJ chiếm 26,5% trong số 20% thị phần nói trên và chiếm 5,3% toàn thị trường, liên tục dẫn đầu thị phần trong ngành kim hoàn.

Không những khẳng định vị thế tại thị trường trong nước, PNJ còn có triển vọng lớn trong thị trường vàng trang sức thế giới bởi còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Bên cạnh đó, cùng ngày, PNJ được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2017. Đây là lần thứ 3 liên tiếp PNJ đứng trong danh sách này. Quy trình đánh giá và chọn ra 50 “gương mặt” tiêu biểu được thực hiện nghiêm túc dựa trên các tiêu chí như tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời và tăng trưởng trong giai đoạn 2012 – 2016,… PNJ xếp thứ 2 trong ngành bán lẻ được vinh danh.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh đại diện PNJ nhận chứng nhận Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty này đã nắm giữ tới 60% giá trị vốn hóa của hai sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay. Tổng doanh thu của 50 công ty trong năm qua lên tới 734.822 tỷ đồng, tương đương gần 32,4 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước. Tổng lợi nhuận cũng lên tới 79.461 tỷ đồng, tăng 49%.

JNA Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động xuất sắc và thành tựu nổi bật trong ngành chế tác đá quý và trang sức, trong đó tập trung vào sự phát triển giao thương tại Châu Á, do đó được ví là giải Oscar của ngành kim hoàn. PNJ tự hào là doanh nghiệp duy nhất trong ngành Kim hoàn Việt Nam được vinh danh 3 năm liên tiếp, trong đó năm nay có mặt trong 2 giải thưởng Top 3 Nhà Bán lẻ của năm khu vực Châu Á và Doanh nghiệp Xuất sắc nhất khu vực ASEAN.