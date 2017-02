Pomina quý 4 lãi cao chỉ sau 2 doanh nghiệp ngành thép Hòa Phát và Hoa Sen

CTCP Thép Pomina (mã CK: POM) công bố BCTC quý 4/2016 với con số lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng và vươn lên trở thành doanh nghiệp thép có lợi nhuận cao thứ 3 trong kỳ sau HPG và HSG.

Theo đó, riêng quý 4/2016, POM đạt 2.888 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 37% so với cùng kỳ trong đó ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của doanh thu thép xuất khẩu, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 281 tỷ đồng tăng 69% so với quý 4/2015.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng nhẹ trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh 60% xuống còn hơn 54 tỷ đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. Mặc dù chi phí bán hàng, chi phí QLDN đều tăng cao so với cùng kỳ, hoạt động khác chịu lỗ 3,65 tỷ đồng nhưng POM vẫn báo lãi ròng gần 179 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 6,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, kỳ này công ty lãi lớn là nhờ thị trường bất động sản phục hồi mạnh nên công ty mẹ và công ty con đều có lãi.

Lũy kế cả năm 2016, POM đạt 9,297 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so năm 2015, LNST đạt 301 tỷ đồng, gấp gần 12 lần mức 25 tỷ đồng của năm 2015. EPS tương ứng 1.618 đồng. Như vậy, với mức lãi lớn trong năm 2016 đã giúp POM không chỉ xóa lỗ lũy kế mà còn có lãi sau thuế chưa phân phối 89 tỷ đồng, có khả năng sẽ giúp công ty thoát khỏi diện cảnh báo hiện này.

Được biết năm 2016 công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và LNST đạt 250 tỷ đồng, như vậy mặc dù mới chỉ hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu nhưng công ty đã vượt 20% kế hoạch LNST.

Mới đây, ngay trong những ngày đầu năm 2017, Thép Pomina đã chính thức nhận quyết định cấp phép xây dựng nhà máy tôn có công suất 600.000 tấn/năm trên diện tích 14ha tại khu công nghiệp Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là dự án sản xuất sản phẩm tôn hoàn chỉnh. Từ sản phẩm đầu vào là cuộn tôn cán nóng sẽ được đưa qua dây chuyền tẩy rỉ để làm sạch bề mặt, sau đó đưa vào máy cán nguội để giảm độ dày cuộn và độ phẳng như mong muốn. Bước tiếp theo, sản phẩm cán sẽ được đưa qua dây chuyền mạ kẽm, mạ nhôm kẽm đạt được chiều dày mạ và tiếp tục đưa qua dây chuyền mạ màu để đạt được sản phẩm cuối cùng là tôn mạ màu.

Trong công bố thông tin của mình, Pomina thể hiện rõ tham vọng vươn ra thị trường quốc tế, cùng với khả năng đáp ứng tốt nhất những công trình đòi hỏi chất lượng cao. Pomina đã nhập khẩu từ Châu Âu toàn bộ dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại, tiên tiến để trang bị cho nhà máy tôn, trong đó có 1 dây chuyền tẩy rỉ, 2 dây chuyền cán nguội, 2 dây chuyền mạ kẽm, 1 dây chuyền mạ màu. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công trong năm 2017 và dự kiến đưa hoạt động vào năm 2018 với công suất 200.000 tấn/năm. Giai đoạn 2 dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2020 nâng tổng công suất nhà máy lên 600.000 tấn/năm.

Theo Pomina, nhà máy sẽ tạo một diện mạo mới cho Pomina với các sản phẩm phục vụ xây dựng và dân dụng như cuộn cán nguội, cuộn mạ kẽm, cuộn mạ nhôm kẽm, cuộn mạ màu, các sản phẩm tôn ứng dụng trong nghành kiến trúc, xây dựng, trang trí nội thất. Dự án là tổ hợp các dây chuyền công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu, Mỹ, Nhật,… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước lẫn thị trường xuất khẩu như Châu Âu và Bắc Mỹ.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HSX