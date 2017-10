PV Drilling: Quý 3 lãi 25 tỷ đồng, thoát lỗ nhờ hoạt động khác

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã CK: PVD) đã công bố BCTC quý 3/2017 hợp nhất với việc thoát lỗ nhờ lãi từ hoạt động khác.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.265 tỷ đồng tăng 6,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán đã lên tới 1.171 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ còn 93,6 tỷ đồng, giảm mạnh tới 57% so cùng kỳ.

Trong kỳ mặc dù hoạt động tài chính mang về doanh thu gần 51 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ nhưng chi phí trang trải cho hoạt động này lại lên tới gần 76 tỷ đồng, bên cạnh đó hoạt động liên doanh liên kết chịu lỗ 1,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi gần 66 tỷ đồng khiến PVD lỗ thuần gần 70 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận thuần đạt hơn 41 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động khác mang về khoản lãi cao đột biến ở mức 144,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ khác gần 1,5 tỷ đồng nên kết quả PVD lãi ròng hơn 25 tỷ đồng trong quý 3/2017, gấp 2,5 lần mức 10 tỷ đồng của cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, so với Q3/2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất của PV Drilling trong Q3/2017 có sự cải thiện, tăng tương ứng 260,0% và 155,6% do số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước và PV Drilling tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp cắt giảm chi phí và tái cấu trúc doanh nghiệp; Ngoài ra trong Q3/2017, Tổng Công ty đã thực hiện hoàn nhập Quỹ phát triển Khoa học công nghệ năm 2012 chưa sử dụng hết theo quy định.

Lũy kế 9 tháng, PVD đạt 2.713 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40% so cùng kỳ và vẫn lỗ ròng tới 227,5 tỷ đồng, trong khi 9 tháng 2016 có lãi gần 86 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, PVD đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng và không bị lỗ theo đó mặc dù đã hoàn thành vượt 18% kế hoạch doanh thu nhưng mục tiêu không lỗ sẽ là khó khả thi.

Mới đây theo dự báo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, năm 2017 PVD có thể đạt 3.143 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% so với năm trước và lỗ 372 tỷ đồng trong khi trước đó Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, năm 2017, PVD chủ yếu trông chờ vào khoản hoàn nhập dự phòng khoản phải thu để bớt lỗ. Hoàn nhập dự phòng và hoàn nhập quỹ công nghệ có thể giúp kết quả kinh doanh của PVD tích cực hơn một cách kỹ thuật. PVD hiện vẫn đang cố gắng thu hồi công nợ khách hàng để cải thiện kết quả kinh doanh, nếu hoàn nhập có thể thu về khoảng 180 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2017 PVD đang phải tiến hành trích lập dự phòng rất lớn, trong đó tổng giá trị dự phòng cho các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi đã lên tới 335 tỷ đồng tăng mạnh so với con số gần 180 tỷ đồng hồi đầu năm.

Khoản mục hàng tồn kho là 1.043 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu kỳ trong đó khoản mục tồn kho nguyên liệu, vật liệu là 758 tỷ đồng đã khiến PVD phải trích lập dự phòng là gần 140 tỷ đồng.

PV Drilling nhận định cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực khi giá dầu đã tăng trên 60 USD/thùng và đơn giá cho thuê giàn khoan trong khu vực đang dần được cải thiện, Tổng Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.