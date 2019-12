PV GAS tài trợ xây dựng 2 trường mầm non Nghệ An và Hà Tĩnh

Sau thời gian đầu tư xây dựng, ngày 06/12/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng chính quyền xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi lễ khánh thành công trình trường Mầm non xã Quỳnh Long.



Tổng mức đầu tư cho công trình là 5,5 tỷ đồng, PV GAS đã tham gia tài trợ 4 tỷ đồng kinh phí xây dựng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Công trình xây mới là khối nhà 2 tầng khang trang với 6 phòng học được trang bị đầy đủ quạt, đèn chiếu sáng, các thiết bị vệ sinh…

Xã Quỳnh Long là xã khó khăn vùng ven biển Nghệ An với diện tích tự nhiên 173 ha. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt hải sản và buôn bán nhỏ. Đời sống người dân trong vùng gặp nhiều khó khăn do thu nhập kinh tế không ổn định, chịu ảnh hưởng lớn trong mùa mưa bão. Hiện tại địa phương rất thiếu thốn cơ sở vật chất trường lớp cho các cháu độ tuổi mầm non, thậm chí phải bố trí cả nhà văn hóa xã để làm lớp học tạm cho các cháu. Hơn nữa, cơ sở vật chất của trường mầm non cũ hiện tại đã xuống cấp và không đủ đáp ứng nhu cầu học của các cháu nhi đồng trên địa bàn xã. Vì vậy, công trình khối nhà học 2 tầng 6 phòng mới này khi đưa vào sử dụng sẽ là nguồn động lực rất lớn cho xã Quỳnh Long, giúp đáp ứng được nhu cầu dạy và học cho các cháu bậc mầm non trong địa bàn xã.

Tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Trần Quang Vệ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Long đã phát biểu ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam. Tổ giám sát cộng đồng, do nhân dân trong xã lập ra để giám sát chất lượng công trình tài trợ, cũng đã phát biểu đánh giá công trình mới thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công. Cô trò nhà trường cùng nhân dân và chính quyền xã Quỳnh Long cùng cam kết sẽ phối hợp, phát huy tối đa hiệu quả công trình tài trợ.

Ngày 07/12/2019, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng chính quyền nhân dân thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi lễ khánh thành công trình trường mầm non thị trấn Thạch Hà.

Với tổng mức đầu tư công trình là 5,2 tỷ đồng, trong đó PV GAS tài trợ kinh phí 3 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương, công trình xây mới là khối nhà nhà 2 tầng với 4 phòng học được trang bị đầy đủ phương tiện học tập và giảng dạy, quạt treo tường, thiết bị vệ sinh…

Với một địa phương có mật độ dân số đông như thị trấn Thạch Hà, quy mô của trường mẫu giáo hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu nhi đồng tại địa phương. Công trình khối nhà học mới này khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được nhu cầu bức thiết về trường lớp bậc mẫu giáo cho con em nhân dân thị trấn Thạch Hà.

Tham dự buổi lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty Khí Việt Nam. Thầy cô nhà trường cùng nhân dân và chính quyền thị trấn Thạch Hà cam kết sử dụng công trình để phát triển giáo dục vì thế hệ trẻ.