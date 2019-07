PVS hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 sau 6 tháng, khoản phải thu dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt tăng mạnh

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC (Mã CK: PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần 4.978 tỷ đồng – tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất PVS chỉ đạt 146,65 tỷ đồng – giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lợi nhuận của PVS giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2019 tăng 78% lên 289 tỷ đồng. Theo giải trình của PVS, việc chi phí quản lý tăng do công ty thực hiện trích bổ sung một số khoản dự phòng về công nợ phải thu theo quy định.

Bên cạnh đó, chi phí khác cũng tăng vọt từ mức 4,3 tỷ đồng trong quý 2/2018 lên 131,5 tỷ đồng trong quý 2/2019, chủ yếu do chênh lệch đánh giá lại tài sản. Theo PVS, trong kỳ một công ty con của Tổng công ty đã thực hiện lập và trình bày BCTC cho trường hợp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo hướng dẫn Thông tư 200 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Dù lợi nhuận quý 2 của PVS giảm so với cùng kỳ, nhưng cũng cần lưu ý một số điểm sáng trong quý 2 khi doanh thu công ty đã tăng trở lại, cho thấy nguồn việc làm đang khá đều. Ngoài ra, lãi gộp trong quý 2/2019 của công ty lên tới 334 tỷ đồng (biên lãi gộp 6,7%), cải thiện đáng kể so với mức lãi gộp 85,6 tỷ đồng (biên lãi gộp 2%) cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh lõi của PVS đang có sự cải thiện tích cực.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9.073 tỷ đồng – tăng 18,3% và Lợi nhuận sau thuế 531,6 tỷ đồng – tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

So với con số ước tính lợi nhuận hợp nhất sau thuế 6 tháng được công bố là 521 tỷ đồng thì lợi nhuận chính thức của PVS cao hơn khoảng 10 tỷ đồng. Năm 2019, PVS đặt kế hoạch lãi hợp nhất sau thuế 560 tỷ đồng và sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 95% chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản PVS đạt 25.881 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 600 tỷ so với đầu năm lên 3.661 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu Idemitsui Oil & Gas Co.Ltd tăng hơn 680 tỷ đồng so với đầu năm lên 831 tỷ đồng. Idemitsui Oil & Gas Co.Ltd là nhà điều hành dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt.