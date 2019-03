Pyn Elite Fund gia tăng tỷ trọng VEAM, phòng ngừa cặp tỷ giá EUR/VND

Theo báo cáo hoạt động của Pyn Elite Fund, tính hết tháng 2/2019, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/shares) đạt 290,46 EUR, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 1,9% tính từ đầu năm.

Tổng tài sản Pyn Elite Fund tính tới cuối tháng 2 đạt 394 triệu EUR, bao gồm 95% cổ phiếu Việt Nam và 5% tiền mặt. Trong cơ cấu danh mục Pyn Elite Fund, Thế giới di động (MWG) đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16,08%.

Theo công bố của MWG, trong tháng 1, doanh thu công ty tăng 31% và lợi nhuận sau thuế tăng 51% nhờ (1) nhu cầu tăng mạnh trước Tết; (2) thành công trong việc chuyển đổi mô hình cửa hàng; (3) nhiều cửa hàng bách hóa xanh ghi nhận doanh số tăng gấp đôi trung bình và (4) doanh số online tăng mạnh. Pyn Elite Fund cho rằng MWG sẽ tiếp tục duy trì triển vọng hứa hẹn và định giá P/E Forward 2019 khá hấp dẫn với chỉ 10,8 lần.

VEA tiếp tục được nâng tỷ trọng trong danh mục Pyn Elite Fund

Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục Pyn Elite Fund còn có TPBank (9,86%), HDB (8,27%), HBC (5,61%), CII (5,56%), KDH (4,58%), PAN (4,1%),…

Cổ phiếu VEA cũng được Pyn Eltie Fund tăng tỷ trọng đáng kể và hiện chiếm 3,93% danh mục quỹ. Ngoài Pyn Elite Fund, VEA cũng nằm trong top danh mục đầu tư của một quỹ ngoại lớn khác là Dragon Capital.

Tính tới ngày 15/2, TPB là cổ phiếu mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Pyn Elite Fund với 2,32 triệu EUR. Ngược lại, cổ phiếu gây thất vọng nhất là CII khi ghi nhận số lỗ 2,73 triệu EUR.

Pyn Elite Fund cho biết sự tăng trưởng danh mục trong tháng 2 có sự đóng góp không nhỏ từ HBC, MWG và VND. Danh mục tập trung của quỹ vẫn khá hấp dẫn với P/E Forward 2019 ở mức 9,1 và Vn-Index ở vùng 14.1x.

Phòng ngừa cặp tỷ giá EUR/VND

Trong tháng 2, dòng tiền khối ngoại đã hỗ trợ đáng kể giúp Vn-Index tăng 6%. Dòng vốn ngoại được đẩy mạnh sau cuộc họp ngày 30/1 của FED và cuộc họp 3 tuần sau đó với thông điệp về sự ôn hòa trong quá trình tăng lãi suất.

Khối ngoại mua ròng tăng gấp đôi trên HoSE, tập trung chủ yếu vào nhóm VN30 (mua ròng 116 triệu USD VN30 trong tổng số 123 triệu USD). Khối lượng giao dịch bình quân đã được cải thiện đáng kể sau Tết nguyên đán, đạt 222 triệu USD trong tháng 2, tăng 56% so với tháng trước.

Vào cuối tháng 2, Pyn Elite Fund đã quyết định sẽ phòng ngừa rủi ro tiền tệ (hedging) cho cặp tỷ giá EUR/VND. Điều này có nghĩa Pyn Elite Fund có thể hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng EUR trong thời gian dài nhưng đồng thời sẽ không có lợi từ việc đồng USD mạnh lên.

Về khía cạnh vĩ mô đã xuất hiện một vài yếu tố cần chú ý. Chỉ số PMI đã tụt xuống 51,2 do sự sụt giảm việc làm (lần đầu tiên trong 3 năm qua, do tăng trưởng đơn hàng xuất khẩu mới yếu, phù hợp với xu hướng chung các nước ASEAN). Thâm hụt thương mại 900 triệu USD trong tháng 2, khiến thâm hụt thương mại 84 triệu trong 2 tháng đầu năm. Xuất khẩu chạm lại do giảm 7,3% xuất khẩu điện thoại và phụ tùng. Dự kiến tình hình sẽ được cải thiện khi Samsung ra mắt Galaxy S10.

Về mặt tích cực, doanh số bán lẻ tăng 12,2% so với cùng kỳ, hỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt. Vốn đầu tư của nước ngoài đạt 8,5 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Vốn FDI đã giải ngân là 2,6 tỷ USD, tăng 9,8% giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất trong khu vực và hỗ trợ xuất khẩu gia tăng sau này.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều mặc dù kết thúc mà không có thỏa thuận nào, nhưng nó đã giúp nâng cao hình ảnh Việt Nam trong khu vực. Việt Nam cũng có thể giảm mất cân bằng thương mại với Mỹ thông qua những thỏa thuận trị giá 21 tỷ USD được ký kết sau hội nghị.