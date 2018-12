Quá 57 tuổi sẽ không được thăng hàm cấp tướng

Sáng 11/12 Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, trong đó có Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật Công an nhân dân năm 2014, tăng 1 điều (trong đó bỏ 2 điều, bổ sung 3 đỉều), sửa đổi, bổ sung 40 điều.

Luật có hiệu lực thi hành kế từ ngày 1/7/2019. Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cấp nhất là cấp tưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, luật này đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng nhấn mạnh, Luật Công an nhân dân năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng công an nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Thông tin về những điểm mới của luật, ông Sơn nói một trong những điểm nổi bật là quy định về thời hạn thăng mỗi bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm. Đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm.

Tuổi của sỹ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57 tuổi; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Sơn cho biết.

Một điểm khác đáng chú ý là luật không còn quy định chức danh tổng cục trưởng. Theo đó, hệ thống sỹ quan công an có các chức danh: Bộ trưởng Bộ Công an; cục trưởng, tư lệnh; giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng; đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng; đại đội trưởng; trung đội trưởng; tiểu đội trưởng.

Điều 24 của luật cũng quy định về cấp bập hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan công an nhân dân gồm có: Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an nhưng không quá 6 người, trung tướng không quá 35 người, thiếu tướng không quá 157.

Đối với cấp bậc hàm thiếu tướng có giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc Trung ương ở đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 nhưng không quá 11 người; phó giám đốc công an Hà Nội, Tp. HCM nhưng không quá 3 người mỗi nơi.