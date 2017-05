Quà tặng giá trị lên tới 1,5 tỷ đồng cho khách hàng may mắn khi mua nhà tại Gamuda Gardens

Là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia, Gamuda Land được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007.

Thành tựu lớn nhất của công ty tại Việt Nam đến nay chính là “thành phố sinh thái” Gamuda City, vinh dự nhận giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2015 cho Khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội, giải thưởng cao quý Kiến Trúc Cảnh quan Malaysia 2015 và gần đây nhất được vinh danh là một trong những Dự án Bất động sản hấp dẫn nhất 2016 do độc giả báo Đầu tư bình chọn.

Nằm trong khuôn viên Gamuda City, Khu đô thị Gamuda Gardens đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng với nhiều tiện ích phục vụ mọi mặt cuộc sống. Đồng hành với sự phát triển hạ tầng này, Gamuda Gardens đang trở thành nơi an cư và làm việc của hàng nghìn cư dân, với không gian cây xanh có diện tích tới hơn 50% khu đô thị và đầy đủ tiện ích từ khu vui chơi, bể bơi, sân tennis, nhà hàng, phòng hội thảo tới bệnh viện, trường học quốc tế…

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Gamuda Land Việt Nam sẽ trao tặng những quà tặng giá trị lớn cho khách hàng mua nhà tại Khu đô thị Gamuda Gardens.

Khách hàng mua bất động sản tại Gamuda Gardens có cơ hội trúng thưởng xe ô tô Mercedes Benz C200 có giá trị lên tới 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, khi mua các sản phẩm bất động sản tại đây, khách hàng có ngay quyền lợi tham gia bốc thăm may mắn để nhận các phần quà hấp dẫn sau đây: ô tô Mercedes Benz C200, ô tô Suzuki Swift, xe máy Piaggio, TV Samsung 60 inch, điện thoại iPhone 7 Plus, Samsung S8+, iPad Mini…

Gamuda Gardens hiện đang mở bán các khu biệt thự đơn lập, song lập và liền kề, khu nhà phố thương mại, khu căn hộ The TWO Residence, và vừa ra mắt là khu căn hộ cao cấp The ZEN Residence.

Tập đoàn mẹ của công ty bất động sản Gamuda Land Việt Nam là Gamuda Berhad được thành lập vào tháng 6 năm 1976 tại Malaysia. Vươn lên trở thành một trong những tập đoàn thành công hàng đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản và kĩ thuật, tới nay Gamuda Berhad đã có mặt tại nhiều nước trong khu vực và thế giới, bao gồm Singapore, Ấn Độ, Qatar, Úc, Việt Nam, Đài Loan…

Vào năm 2007, Gamuda Land thiết lập trụ sở tại Hà Nội. Với kinh nghiệm và uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản, Gamuda Land đã cải tạo thành công Công viên Yên Sở, một phần dự án tổng thể của chính phủ Việt Nam trong chiến lược phát triển thủ đô Hà Nội, hình thành một điểm đến vui chơi xanh, trong lành, giàu tính văn hóa và tính cộng đồng. Đây là cơ sở để Gamuda Land kiến tạo một thành phố mới phía Nam Hà Nội, mang tên Gamuda City.

Khu đô thị Gamuda Gardens nằm trong Gamuda City, là dự án truyền tải sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên trong từng thiết kế căn hộ và hệ thống cảnh quan, mang lại cuộc sống sinh thái an lành cho cư dân.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, liên hệ hotline 0902 178 088 hoặc truy cập website http://gamudagardens.com.vn

Theo Trí thức trẻ