Quán quân Go Finance 2019 đến từ trường đại học Kinh tế Quốc dân

Đêm Chung kết có sự góp mặt của các thầy cô giáo, quý vị đại biểu, khách quý đến từ Viện Ngân hàng – Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội…, các Nhà Tài trợ và Bảo trợ, các đơn vị đồng hành đã đồng hành cùng SSC trong suốt quá trình diễn ra Go Finance 2019. Đặc biệt, cuộc thi còn có sự tham gia của hơn 800 các bạn sinh viên cổ vũ thí sinh và đam mê tìm hiểu lĩnh vực Kinh tế - Tài chính – Chứng khoán.



Giữ nguyên Format như các mùa trước, đêm Chung kết Go Finance 2019 với chủ đề EXCEL gồm 5 vòng thi: vòng 1 – Tích lũy, vòng 2 – Đua lệnh, vòng 3 – Bứt phá, vòng 4 – Thử tài Broker, vòng 5 – Đấu trường Go Finance. Tuy nhiên, với mùa thứ 7 này, BTC cuộc thi đã thêm quyền Thách đấu cho thí sinh ở vòng 3 để tăng thêm mức độ cạnh tranh và phần kịch tính.

Kết thúc 5 vòng thi cân não và đầy căng thẳng, Go Finance 2019 cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng nhất cho ngôi vị Quán quân của cuộc thi năm nay – thí sinh Đỗ Long Khánh – đại diện duy nhất đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngôi vị Á quân thuộc về thí sinh Nguyễn Lý Thanh Lương – đại diện trường Đại học RMIT, giải Ba thuộc về thí sinh Hoàng Anh Tuấn – đại diện của Học viện Ngân hàng. Hai giải Khuyến khích được trao lần lượt cho Vũ Thị Thanh Huyền – đại diện trường Học viện Ngân hàng và Nguyễn Phạm Tây Nguyên – đại diện trường Đại học Ngoại thương.

Vậy là môt mùa Go Finance nữa đã khép lại. Sau cuộc hành trình dài hơn 2 tháng với sự quan tâm đến từ đông đảo các bạn trẻ sinh viên trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, Go Finance mùa thứ 7 với chủ đề "Awake your Ambition" đã để lại rất nhiều kỷ niệm và dấu ấn đẹp trong lòng các bạn thí sinh nói riêng và các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực Kinh tế - Tài chính – Chứng khoán nói chung.

Ban Tổ chức mong rằng Go Finance còn là nơi đã đánh dấu những bước chân ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn của các thí sinh sau chặng đường dài gắn bó với cuộc thi. Và đặc biệt là đúng với tên gọi của nó, Go Finance 2019 đã hoàn thành sứ mệnh của mình - lan toả nguồn cảm hứng và khát vọng đến với hơn 1000 thí sinh đăng kí dự thi.