Quảng Nam: 2 tháng, 89 doanh nghiệp "khai tử", 177 ngừng hoạt động

Ngày 4-3, UBND tỉnh Quảng Nam có thông cáo gửi đến các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2019.

Theo thông cáo, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hơn 5.396 tỉ đồng, tăng 23,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 4.156 tỉ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 16%; thu xuất nhập khẩu 1.240 tỉ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 32% so cùng kỳ.

Tại Quảng Nam có nhiều DN thành lập mới nhưng có nhiều DN không thể trụ nổi. (Trong ảnh: Công ty Vàng Bồng Miêu phá sản, để lại cả đống nợ)

Khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước khoảng 587.000 lượt, tăng trên 9% so với 2 tháng đầu năm 2018. Trong đó, khách lưu trú quốc tế 278.000 lượt, tăng 14,6%.

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Quảng Nam thu hút hơn 54.000 lượt khách lưu trú, tăng 46,6% so với Tết năm 2018. Khách tham quan đạt 155.000 lượt, tăng 26% so với năm ngoái. Trong đó, khách tập trung chủ yếu tại thành phố Hội An.

Đáng chú ý, theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong tháng 2-2019, tỉnh đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 40 doanh nghiệp (DN) với tổng vốn đăng ký hơn 515 tỉ đồng; giải thể 38 DN và 7 DN gửi thông báo tạm ngừng hoạt động. Tính cả 2 tháng đầu năm 2019, Quảng Nam có 192 DN đăng ký thành lập mới trong khi có 89 DN giải thể, 177 DN gửi thông báo tạm ngừng hoạt động.

So với cùng kỳ năm 2018 giảm 11 DN thành lập mới, tăng 8 DN gởi thông báo tạm ngừng hoạt động, tăng 64 DN giải thể (tăng ở số DN giải thể bắt buộc rà soát theo quy định tại Điều 203 của Luật DN, số DN giải thể tự nguyện giảm so cùng kỳ).