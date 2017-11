Quảng Nam: Lở núi vùi 9 người, 3 người chết, 2 chưa tìm thấy

Các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ để tìm kiếm những nạn nhân còn bị chôn vùi trong đống đất đá.

Trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi do vụ sạt lở, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Văn Tuấn cho biết, hiện vẫn còn 2 nạn nhân chưa tìm được. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được các lực lượng phối hợp khẩn trương tìm kiếm.

Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra khoảng 19h tối qua (5/11), tại khu đồi núi nhà ông Bình (thuộc khu vực Đàn Nước, phía Tây huyện Bắc Trà My) bất ngờ sạt lở, 9 nạn nhân đã bị chôn vùi lấp. Quả đồi này bị sạt lở do mưa lớn liên tục mấy ngày gần đây.

Trong đó, có 4 người đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng nay, đã có 3 thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài, còn 2 người vẫn còn đang bị chôn vùi trong đống đất đá.

Clip ghi nhận tại vụ sạt lở tại huyện Bắc Trà My tối qua, các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm người bị nạn. (Clip do pv Hoàng Lân - Đài Truyền thanh Bắc Trà My cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, ông Tuấn nói: “Hiện nay tôi đang ở hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, trời đang mưa và tình hình đang “bấn loạn” nên chưa thể cung cấp tên tuổi cụ thể các nạn nhân”.

Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho hay, tại khu vực đồi nhà ông Bình không có nguy cơ sạt lở. Khi nhà ông Mỹ nằm chung trong quả đồi có nguy cơ sạt lở do mưa lớn nên gia đình ông Mỹ di dời đến nhà ông Bình trú ngụ, không may quả đồi sạt lở vùi lấp cả gia đình ông Bình.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.