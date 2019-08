Quảng Ngãi – Nơi đầy tiềm năng cần được khai phá

Vẻ đẹp huyền diệu và tiềm năng chưa được khai phá

Nhắc đến Quảng Ngãi, du khách thường nói đến vẻ đẹp huyền diệu của núi Ấn, sông Trà. Đặc biệt, Quảng Ngãi còn nổi tiếng với huyện đảo Lý Sơn được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp tuyệt vời, ngày càng thu hút nhiều du khách.

Theo ghi nhận, năm 2018 toàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút được 1 triệu lượt khách, đạt 117% so với kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến Quảng Ngãi tăng 25% và lưu trú tăng 10%; doanh thu du lịch là 950 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kì năm trước.

Quảng Ngãi bây giờ hội tụ đầy đủ 3 yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hiện tại thị trường bất động sản Quảng Ngãi đang đón nhận sự tăng trưởng về giá và số lượng. Tuy nhiên giá trị giao dịch vẫn thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng phát triển trong tương lai. Đặc biệt, thị trường bất động sản luôn được hưởng lợi từ du lịch và kinh tế tăng trưởng mạnh.

Quảng Ngãi sở hữu đường bờ biển đẹp và trải dài hơn 130km. Việc đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giúp rút ngắn hơn một nửa thời gian đi về giữa 2 địa phương. Bên cạnh đó, sự phát triển của sân bay Chu Lai cũng là động lực lớn để đưa Quảng Ngãi trở thành một TP kinh tế, du lịch trọng điểm của khu vực miền Trung.

Ngoài ra, địa phương ủng hộ doanh nghiệp hết mình, con người hiền hòa dễ mến, chính quyền luôn tạo điều kiện, chính sách ưu đãi nhằm kêu gọi thu hút dòng vốn đầu tư vào tỉnh.

Quảng Ngãi sở hữu đường bờ biển đẹp và trải dài hơn 130km.

Mặc dù lượng khách đến Quảng Ngãi có dấu hiệu khả quan nhưng so với các địa phương láng giềng như Đà Nẵng, Quảng Nam con số này vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn xuất hiện nhiều tín hiệu khởi sắc, lượng khách sạn đạt chuẩn 3 sao trở lên đang có dấu hiệu tăng dần qua các năm. Việc góp mặt của các nhà đầu tư như Tập đoàn FLC, Tập đoàn Central, Tập đoàn Mường Thanh đã làm gia tăng chất lượng dịch vụ của tỉnh. Quảng Ngãi đang dần ghi điểm với các nhà đầu tư rót vốn vào cả lĩnh vực công nghiệp lẫn du lịch.

Các dự án nhà ở hạng sang góp phần làm thay đổi diện mạo Quảng Ngãi

Với những tiềm lực sẵn có và những điểm sáng từ kinh tế và du lịch, Quảng Ngãi đã thu hút được nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư triển khai trên địa bàn. Nhìn chung, các dự án khu dân cư, khu đô thị ở Quảng Ngãi đều nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở, cải thiện tốt hơn điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, góp phần giải quyết vấn đề môi trường khu vực dự án và tạo ra không gian xanh.

Nếu như cách đây hơn 10 năm, một căn nhà cao cấp còn là ước mơ, sự ngưỡng mộ của nhiều người, thì hiện tại, dòng sản phẩm hạng sang lại trở thành tiêu chí lựa chọn nơi ở của số đông người dân. Được giới chuyên gia đánh giá cao về tiềm năng phát triển ngang các thành phố lớn, nhưng Quảng Ngãi đang thiếu đi những dự án quy mô tầm cỡ để đón đầu được làn sóng nhập cư, cũng như lượng "dân số vàng" đang gia tăng nhanh chóng.

Theo nghiên cứu, tầng lớp có thu nhập cao ở Việt Nam đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Cùng với việc Việt Nam lọt Top 10 quốc gia đáng sống và làm việc nhất thế giới, làn sóng doanh nhân, chuyên gia nước ngoài tới sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Một nơi tiềm năng hội tụ đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà như Quảng Ngãi sẽ là đích đến giành được nhiều sự quan tâm trong thời gian tới.

Quảng Ngãi cần có sự góp mặt của các dự án tầm cỡ để nâng tầm bộ mặt của tỉnh.

Khi tầng lớp thượng lưu tăng lên, nhu cầu sống sẽ thay đổi theo hướng tiệm cận với tiêu chuẩn sống quốc tế, họ muốn mua một trải nghiệm sống đỉnh cao chứ không đơn thuần là mua một căn nhà để ở. Với lợi thế về kinh tế, nhóm người này sẵn sàng chi trả một khoản lớn cho các sản phẩm và dịch vụ tương xứng.

Đối với tầng lớp thượng lưu, ngôi nhà phải phô diễn được đẳng cấp của gia chủ, mang đến trải nghiệm sống thư thái. Đồng thời ngôi nhà phải được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp, sử dụng những nội thất nhập khẩu châu Âu, ứng dụng những tiến bộ của công nghệ và cộng đồng cư dân văn minh.