Quên câu hỏi vô dụng “Bạn có khoẻ không?” đi, các chuyên gia tiết lộ đây mới là cách giao tiếp của người thành công

Làm cách nào để một cuộc trò chuyện nhàm chán trở nên thú vị? Làm cách nào để bắt chuyện với những người sẽ cùng bạn tham gia một cuộc họp, thảo luận quan trọng.



Theo các nhà nghiên cứu của Harvard, chìa khóa để tận dụng tối đa cuộc nói chuyện xã giao trước những cuộc họp, thương lượng quan trọng chỉ đơn giản là hỏi người khác những câu hỏi mang tính tiếp nối.

Trong một loạt các thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 300 cuộc trò chuyện trực tuyến và phát hiện ra rằng những người hỏi những câu hỏi mang tính tiếp nối có ý nghĩa (không phải là những câu hỏi như ”bạn thế nào?”, “bạn làm gì?” có khả năng thành công trong các cuộc giao tiếp quan trọng hơn nhiều.



Các nhà nghiên cứu đã viết rằng: “Khi một người có định hướng để đặt ra nhiều câu hỏi tiếp nối hơn thì giao tiếp hiệu quả hơn, được lắng nghe nhiều hơn, thuyết phục tốt hơn".

Vậy làm thế nào để bạn chuyển từ một người nhàm chán trở thành một người lôi cuốn và thú vị? Nó phụ thuộc vào câu hỏi bạn bắt đầu và cách mà bạn có thể tập trung vào dòng câu hỏi tiếp theo.

Dưới đây là 7 chiến thuật để bạn có một cuộc trò chuyện có ý nghĩa:

Bắt chuyện trước cuộc thương lượng, họp chính thức

Những câu chuyện xã giao trước khi bắt đầu một cuộc họp quan trọng là một cách tự nhiên để mọi người kết nối với nhau. Bắt đầu bằng những câu hỏi hợp lý có thể rất hữu ích để cuộc họp chính diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những câu hỏi xã giao nên có các tính chất: Xác thực, sự kết nối với chủ đề chính, thể hiện bản thân người nói là ai.

Một số câu hỏi có thể là: Tình trạng hiện tại của bạn là gì?, Bạn đang mong chờ điều gì trong tuần này?, Bạn nhắc với tôi về một người nổi tiếng, nhưng tôi không thể nhớ ai – Vậy ai là người mà bạn liên quan đến?.

Vượt ra ngoài “thông tin cập nhật hàng giờ”.

Điều này là vốn dự phòng cho nhiều người, nó giống như "bản cập nhật hàng giờ" của bản tin - giao thông, thể thao, thời tiết... Nhưng có vẻ cách bắt chuyện này khá nhạt nhẽo và sáo rỗng.

Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ, như nếu nó là một mối quan tâm thực sự của bạn và sếp hoặc là đồng nghiệp của bạn có cùng mối quan tâm đó. Nhưng hãy cố gắng vượt ra khỏi những chủ đề sáo rỗng đó đến những điều quan trọng và mang tính cá nhân hơn đối với bạn.

Nắm bắt khoảnh khắc và quan sát xung quanh bạn

Quan sát mọi thứ trước khi bắt đầu câu chuyện. Tìm một cái gì đó để tập trung vào môi trường xung quanh bạn, như tác phẩm nghệ thuật trên tường, một vật dụng kỳ quặc hoặc hình ảnh gia đình trên bàn của họ, mũ bảo hiểm xe đua, tiền xu rải rác từ nhiều quốc gia khác nhau...

Ở đó, ràng buộc là một thứ gì đó sẽ châm ngòi cho cuộc nói chuyện nhỏ và giúp dẫn dắt cuộc trò chuyện vào những câu hỏi tiếp theo độc đáo.

Khi bạn đang nói chuyện với CEO của một công ty mẫu mực lớn, ông ấy sắp nghỉ hưu và bạn nhận thấy một hàng hộp trống dọc theo bức tường của văn phòng CEO. Bạn có thể bắt đầu với câu hỏi, “Ngài có khó khăn như thế nào khi rời bỏ công việc này? ”

Điều này sẽ dẫn đến một cuộc thảo luận sâu sắc hơn và bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, và nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn không chú ý đến những chiếc hộp đó.

Chia sẻ một số điều thực sự đã xảy ra

Nếu bạn có “tin tức”, hãy chia sẻ nó: “Tôi đã nhận nuôi một con thú cưng vào cuối tuần”, hay “Đứa con 6 tuổi của tôi đạp xe lần đầu tiên vào ngày hôm qua!”. Bạn có thể tin vào điều đó hoặc không, hầu hết mọi người thực sự muốn biết nhiều hơn về những người khác, đặc biệt nếu cả hai đều làm việc tại cùng một công ty.

Ví dụ, nếu bạn mới vào một công ty và lãnh đạo một nhóm, hãy bắt đầu cuộc họp đầu tiên bằng cách đi quanh phòng và yêu cầu mỗi người nói một điều thú vị gần đây đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Kết quả của việc chia sẻ nhất thời đó, bạn đã cho phép mọi người cảm thấy hòa nhập và kết nối nhanh hơn với người khác.

Mục tiêu là xác thực và không chỉ đơn giản là tạo một cái cớ. Mặt khác, bạn có nguy cơ không biết cách trả lời các câu hỏi tiếp theo về điều gì đó mà bạn có ít hoặc không có kinh nghiệm.

Hãy chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện chung càng sớm càng tốt

Dù trong tình huống nào, hãy tham gia vào cuộc hội thoại càng sớm càng tốt. Nếu bạn chờ đợi, một người khác sẽ đưa ra nhận xét mà bạn muốn nói hoặc các đồng nghiệp hoạt ngôn hơn sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo. Bạn sẽ bị lạc trong cuộc trò chuyện chồng chéo và bỏ lỡ cơ hội bày tỏ ý kiến của mình.

Giao tiếp không chỉ là những gì bạn nói

Bất kể bạn nói gì hay nói bao nhiêu, giọng nói, nét mặt và ánh mắt của bạn còn thể hiện nhiều điều hơn nữa.

Trong một cuộc nói chuyện, hãy nhìn người khác khi bạn nói, thay vì nhìn vào bức tường hay khoảng không vô định. Khi nói chuyện điện thoại, hãy mỉm cười - nó sẽ làm cho giọng nói của bạn ấm hơn. Giao tiếp không chỉ là bạn nói cái gì, mà là cách bạn nói, điều đó sẽ giúp người khác kết nối với bạn.

Tạo điểm mấu chốt

Nếu cuộc trò chuyện đã khởi đầu trôi chảy, bạn sẽ dễ dàng hơn đặt câu hỏi tiếp theo, gần hơn với vấn đề mấu chốt. Nhờ cách dẫn dắt, bắt chuyện, bạn sẽ sẵn sàng để bước vào một cuộc trò chuyện, thương lượng thực sự/ Sau đó, bạn có thể xoay quanh một cuộc thảo luận có ý nghĩa hơn thể hiện kiến ​​thức, sự đóng góp và sự tự tin của bạn.



Đối với người hướng nội, những tình huống giao tiếp nhỏ có thể gây khó khăn. Nhưng nếu bạn không nói gì trong những khoảng thời gian trước khi cuộc họp bắt đầu hoặc khi bạn và sếp của bạn ở trong thang máy, bạn có nguy cơ trở nên vô hình ngay cả khi bạn có vai trò quan trọng trong cuộc họp.



Hãy thả lỏng bản thân và lấy lại tự tin. Bạn là chính bạn và khi bạn nỗ lực để lên tiếng, những người khác sẽ lắng nghe và kết nối với bạn.

*Theo chia sẻ của Gary Burnison - CEO của Korn Ferry, một công ty tư vấn toàn cầu giúp các công ty lựa chọn và thuê những nhân tài giỏi nhất. Cuốn sách mới nhất của ông, một cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, "Lose the Resume, Land the Job" chia sẻ kiểu nói chuyện thẳng thắn mà bất kỳ ai cũng bị thu hút và kết nối với bạn.