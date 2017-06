Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ: Mong các ĐB đi thẳng vào câu hỏi

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ thực hiện trong 3 ngày, từ 13 – 15/6. Có 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn là: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng Bộ Y tế; và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, với việc Quốc hội tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ, các kỳ họp Quốc hội không còn đơn điệu. Ngay các phiên thảo luận cũng đã được trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân theo dõi. Tại các phiên thảo luận ở hội trường hay ở tổ đều có những tham luận, tranh luận đến cùng sự việc.

“Trước đây việc này chỉ diễn ra một chiều, một bên báo cáo, một bên nghe báo cáo. Nhưng hiện nay với những báo cáo chưa xác thực, Quốc hội sẽ có ý kiến của mình, đơn vị thẩm tra, thẩm định phải giải trình đến cùng làm thỏa mãn mong muốn của ĐBQH. Đây cũng chính là mong muốn của cử tri cả nước,” ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết.

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bày tỏ mong muốn của mình về chất lượng các phiên chất vấn, ông Tuấn nói: “Tôi mong rằng các ĐBQH sẽ đi thẳng vào câu hỏi, đưa ra những câu hỏi có tầm vĩ mô. Tôi cũng mong các Bộ trưởng phải đi trực tiếp vào câu hỏi, không vòng vo mất thời gian của Quốc hội cũng như của người dân”.

Trao đổi với PV Infonet, ĐBQH Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cho rằng hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, điều cần hoàn thiện là mỗi một ĐBQH phải nắm bắt được những vấn đề thực tiễn, nói lên được tiếng nói của cử tri để các Bộ trưởng và Chính phủ có được câu trả lời đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Cử tri đang đặc biệt quan tâm đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ công bố nguyên nhân vụ việc trong tuần này. Ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng chắc chắn sẽ có nhiều ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về vấn đề này.

“Khi người dân đến khám chữa bệnh, họ mong muốn được khám chữa bởi đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn cao nhất. Đây là vấn đề quan trọng, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Hiện nay chất lượng y tế tuyến cơ sở và tuyến trung ương chênh lệch nhau quá lớn, dẫn đến niềm tin của người dân đối với các cơ sở y tế tuyến cơ sở bị giảm sút. Việc đào tạo đội ngũ y bác sỹ có trình độ tương đối đồng đều nhau là vô cùng quan trọng”, ông Nguyễn Quang Tuấn nói.

ĐBQH Trần Văn Lâm, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Trần Văn Lâm, với tư cách ĐBQH, ông sẽ gửi tới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn của cử tri về vấn đề hiệu quả sử dụng phân bổ nguồn lực quốc gia.

“Hiện nay nền kinh tế của chúng ta đang rất thiếu vốn, nhưng việc phân bổ vốn chậm, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Năm 2015 Quốc hội đồng ý bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn nhà nước, nhưng đến tận tháng 4/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới phân bổ được số vốn này. Việc thời gian phân bổ chậm như vậy khiến cho hiệu quả đồng vốn đưa vào sử dụng chậm”.

Một thực tế hiện nay đang xảy ra là phân bổ vốn cho các dự án cũng diễn ra chậm. Đầu năm đủng đỉnh, cuối năm lo giải ngân. Cũng qua báo cáo của KTNN, đến 31/12/2015 có đến 21% số vốn kế hoạch năm chưa được giải ngân. Cử tri quan tâm giải pháp tới đây làm thế nào để khắc phục được tình trạng này, để việc sử dụng vốn NSNN được hiệu quả.

Gần đến ngày diễn ra phiên chất vấn, các ĐBQH đều đã chuẩn bị cho mình những nội dung chất vấn. Theo ĐB Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, nhiều đại biểu sẵn sàng theo đuổi đến cùng chỉ một vấn đề. Ông Cầu bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề đất đai khi việc quản lý đất đai không tốt dẫn đến thất thoát, dự án treo gây lãng phí, tiền thuế không thu được, người dân không có đất canh tác. Bên cạnh đó, việc lợi dụng các dự án thủy điện để xâm phạm rừng cũng là vấn đề cần quan tâm.

