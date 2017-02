Quỹ đầu tư do SSI quản lý đã đầu tư vào hệ thống siêu thị bán lẻ Concung.com cho Mẹ bầu & Em bé

Theo thông báo của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II (tên tiếng Anh: DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P – “Daiwa-SSIAM II)”) do SSIAM đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (thuộc Tập đoàn Daiwa Securities – Nhật Bản) đã tiến hành đầu tư vào hệ thống siêu thị Concung.com cho Mẹ bầu & Em bé.

Tuy nhiên, con số rót vốn cụ thể chưa được tiết lộ.

Được biết, hệ thống siêu thị bán lẻ Concung.com dành cho Mẹ bầu & Em bé được thành lập từ năm 2011 và đến cuối năm 2016 đã cán mốc 100 siêu thị trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 20 thành phố khác, với định hướng kinh doanh các sản phẩm thiết yếu chính hãng với chất lượng xuất xứ an toàn và giá thành phù hợp với mọi gia đình.

Bên cạnh đó, hệ thống Concung.com hiện cũng đang mở rộng phát triển thêm chuỗi bán lẻ đồ chơi Toycity.

Quỹ Daiwa-SSIAM II cho biết, họ lựa chọn Concung.com bởi các yếu tố về đội ngũ sáng lập và quản lý với nền tảng chuyên sâu về công nghệ thông tin và quản trị hệ thống, có kinh nghiệm trong phát triển và vận hành chuỗi bán lẻ. Concung.com đã có sự phát triển quy mô trong thời gian tương đối ngắn và quỹ tin rằng chuỗi này hoàn toàn có tiềm năng mở rộng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Trong thời gian tới, ngoài những khoản đầu tư vốn, Quỹ Daiwa-SSIAM II sẽ thực hiện hỗ trợ hệ thống Concung.com về tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, hệ thống tài chính, thực thi tầm nhìn chiến lược và kết nối tới các đối tác quốc tế.

Quỹ Daiwa-SSIAM II được thành lập từ Q3/2015. Quỹ thường dành 4- 6 triệu USD cho mỗi khoản đầu tư với chiến lược rót vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng, nông nghiệp; các lĩnh vực dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi bởi cơ cấu dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh, gia tăng tầng lớp trung lưu, và sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong thương mại toàn cầu.

Trước đó, vào cuối 2015, Quỹ Daiwa-SSIAM II cũng đã đầu tư 6 triệu USD vào CTCP Đông Hải Bến Tre cùng đồng hành với ban điều hành Công ty triển khai dự án nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2 với công suất 660 tấn/ngày.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/SSIAM