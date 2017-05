Quý I/2017, HCD đạt 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD - HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I/2017.

Kết thúc quý I năm 2017, HCD ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 145,8 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,59 tỷ đồng tăng 15% so với mức ghi nhận 6,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, tăng 14% so với quý I/2016.

HCD được biết đến với vai trò là nhà phân phối - thương mại sản phẩm hạt nhựa nguyên sinh. Ngoài ra, HCD còn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa màng mỏng với nhà máy mới tại Bắc Ninh (sẽ đi vào hoạt động ổn định trong năm nay). Nhà máy dự kiến sẽ giúp HCD thu về từ 380 - 480 tỷ đồng hàng năm, tăng quy mô lợi nhuận năm 2017 lên gấp đôi so với năm 2016.

Bên cạnh đó, triển vọng ngành nhựa năm 2017 được dự báo tiếp tục tích cực do giá nguyên vật liệu hạt nhựa đầu vào ổn định và dư địa cho tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Theo VCBS, chỉ số tiêu thụ nhựa bình quân đầu người của Việt Nam mới chỉ đạt ở mức 41 kg/năm, còn khá thấp so với mức bình quân của châu Á là 48 kg/năm và của thế giới là 70kg/năm. Các hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định thương mại Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng đem lại kỳ vọng lớn cho các doanh nghiệp nhựa trong nước.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ