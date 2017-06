Quy mô bất động sản của tập đoàn Him Lam và đại gia Dương Công Minh

Xác định bất động sản là lĩnh vực chiến lược, đầu tàu nên kể từ khi thành lập vào năm 1994 đến nay, Him Lam đã nhanh chóng phát triển trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Đến nay, tập đoàn này đã đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, khu đô thị mới (chủ yếu ở phía Nam), quy mô tập đoàn lên tới 30 công ty thành viên và công ty liên kết trong lĩnh vực địa ốc, tài chính ngân hàng, vui chơi giải trí và sân golf. Theo số liệu, tính đến 2014, vốn điều lệ của Him Lam lên tới 6.500 tỷ (ông Dương Công Minh nắm giữ 99%), tổng tài sản gần 34000 tỷ, cao hơn nhiều công ty BĐS lớn khác như HUD, Becamex IDC, Tân Tạo, Kinh Bắc…

Sở hữu 2 sân golf

Thông qua công ty thành viên là Công ty CP Đầu tư Long Biên (thành lập 2012, gồm các cổ đông sáng lập Công ty Trường An, Công ty CP Him Lam, Tổng Công ty CP thương mại xây dựng và CTCP Đầu tư Thành Nam), Him Lam đang sở hữu 2 dự án sân golf.

Đáng chú ý, dự án sân golf Tân Sơn Nhất quy mô hơn 157ha, thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc, quận Tân Bình, Tp.HCM. Đây là diện tích đất do Bộ Quốc phòng quản lý. Theo Báo Đầu tư, kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM về kiểm tra, rà soát việc đầu tư và kinh doanh sân golf của dịch vụ của dự án này hồi tháng 3/2017, cho thấy tổng mức đầu tư của dự án là 2.292 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm kể từ 2015.

Dự án sân golf Tân Sơn Nhất do Công ty CP Đầu tư Long Biên, thành viên tập đoàn Him Lam làm chủ đầu tư.

Dự án gồm khu sân golf 36 lỗ có diện tích 111,5ha, nhà tập, nhà câu lạc bộ, 1 khách sạn 5 sao, 1 khu nhà ở cho thuê trên diện tích 9,7ha, khu biệt thự cho thuê diện tích 4,87 ha. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành sân golf có tổng mức đầu tư 958 tỷ. Và đang lên kế hoạch xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng, trung tâm thể thao, nhà trẻ mỗ giáo, trường học cấp 1,2 và khu căn bộ 8 tầng và khu biệt thự vào 2018.

Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận tại cuộc họp giữa Thủ tướng, các phó Thủ tướng và các bộ ngành liên quan, Thủ tướng đã kết luận, giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo dừng tất cả các công trình liên quan hạ tầng phụ trợ sân golf, như trường đào tạo năng khiếu golf, khu biệt thự, chung cư cao cấp cho thuê… để chờ các cơ quan tư vấn và các nhà khoa học xem xét trước khi quyết định.

Ngoài ra, Him Lam đang sở hữu một dự án sân golf khác ở phía Bắc là sân golf và dịch vụ Long Biên, tại các phường Phúc Đồng, Gia Thụy, Long Biên. Dự án này có tổng mức đầu tư 3.362 tỷ đồng, gồm sân golf 27 lỗ và khu biệt thự và căn hộ cao cấp, quy mô 119,19ha.

Hơn 30 dự án BĐS đã, đang và sắp triển khai

Với danh mục dự án BĐS mà tập đoàn Him Lam công bố trên website của mình, đơn vị này thuộc vào nhóm số ít công ty sở hữu quỹ đất lớn tại Việt Nam. Có khoảng trên 30 dự án Him Lam làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư. Trong đó, khoảng 50% số dự án đã hoàn thành, số còn lại đang được tập đoàn này đang triển khai và sắp triển khai, với tổng quỹ đất khoảng 264ha.

Dự án để lại dấu ấn cho Him Lam hồi 2013 là khu đô thị Him Lam Tân Hưng quận 7 quy mô hơn 57ha với gần 3000 căn hộ, hơn 1100 căn nhà, tổng mức đầu tư 6700 tỷ và 2 dự án khác là Him Lam Reverside ở quận 7 và Him Lam Chợ lớn ở quận 6.

Him Lam Riverside - một dự án BĐS tiêu biểu của Him Lam.

Hiện tại, những dự án trên tiếp tục đang được Him Lam triển khai kinh doanh chính. Trong đó, Him Lam Chợ Lớn tại quận 6 có quy mô hơn 4ha, đây là khu chung cư cao tầng với hơn 1400 căn hộ; Him Lam Riverside tại quận 7 gồm 3 tòa chung cư với hơn 314 căn hộ, tổng mức đầu tư 1563 tỷ.

Ngoài ra, tập đoàn này đang kinh doanh là Him Lam Phú An tại quận 9, với quy mô 1,8ha với tổng cộng hơn 1092 căn hộ và dự án The Hyco4 Tower do Công ty CP đầu tư BĐS Thủy Lợi 4A làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng.

Những dự án mà Him Lam triển khai và đưa vào khai thác kinh doanh phần lớn ở Tp.HCM. Ngược lại, dù có nhiều động thái trong việc thâu tóm quỹ đất lớn tại Hà Nội những năm gần đây, nhưng đến nay hầu hết các dự án mà Him Lam lên kế hoạch tại Hà Nội vẫn “im hơi lặng tiếng”. Chủ yếu hiện đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư.

Âm thầm tạo lập quỹ đất gần 500ha tại Hà Nội

Chẳng hạn, Him Lam đã được Hà Nội phê duyệt dự án BT nút giao thông Long Biên với tổng mức đầu tư 2.874 tỷ, đổi lại công ty được tạo điều kiện khai thác quỹ đất 20ha ở Dương Xá (Gia Lâm) và 320ha đất tại các phường Long Biên và Cực Khôi thuộc quận Long Biên, và 135ha đất bãi sông Hồng.

Như vậy, tổng quỹ đất phát triển đô thị của Him Lam ở khu vực này khoảng 475ha, gấp gần 2 lần tổng quỹ đất mà Him Lam đã và đang triển khai ở 30 dự án.

Nhiều dự án BĐS khác mà tập đoàn Him Lam cũng đã và có kế hoạch triển khai đầu tư tại Hà Nội. Trong đó phải kể tới trung tâm tài chính Him Lam trên phố Tôn Đản, Hoàn Kiếm, HN có diện tích 3.500m2, tuy nhiên, dự án này đã được Him Lam chuyển nhượng lại cho ThaiGroup.

Dự án Galaxy 2 hợp tác với TSQ Việt Nam triển khai đầu tư có quy mô 6,67ha nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc quận Hà Đông; Dự án khu đỗ xe, văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà ở cho thuê tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) quy mô 24.188m2, với tổng mức đầu tư 5000 tỷ đồng;

Bên cạnh đó, một dự án BĐS đáng chú ý khác của tập đoàn này ở Long Biên, đó là khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội tổng vốn 9.500 tỷ đồng; KCN Sài Đồng B quy mô 18ha với tổng vốn đầu tư 7000 tỷ đồng và khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái Long Biên quy mô 16ha, tổng mức đầu tư 2000 tỷ đồng.

Nhật Minh

Theo Trí thức trẻ