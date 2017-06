Quyết định tạm ngưng tách thửa sẽ tác động ra sao đến đất nền Đồng Nai?

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã đưa ra dự thảo về điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh theo hướng “siết” chặt hơn so với quy định trước đây. Tất cả các thửa đất để được giải quyết tách thửa phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và còn trong thời hạn sử dụng đất; không có quyết định thu hồi đất; đảm bảo diện tích tối thiểu...

Cụ thể, đối với các phường, xã: Hóa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh (TP Biên Hòa) diện tích tối thiểu tách thửa từ 60m2. Các xã còn lại của thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 80 m2. Tất cả các xã còn lại diện tích tối thiểu tách thửa phải từ 100 m2.

Như vậy, với quy định mới được đưa ra trong dự thảo lần này đã nâng thêm diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ mức 20 m2 - 36 m2 lên mức khá cao. Việc này chắc chắn sẽ ảnh lớn đến một bộ phận người dân bỏ tiền “săn” đất nền trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh... gây nóng “sốt” trong thời gian qua. Quyết định trên của tỉnh Đồng Nai như một cây kim đâm vào quả bóng đất nền đang căng lên từng ngày.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh đang tồn đọng khoảng hơn 5.000 hồ sơ xin tách thửa. Theo cán bộ của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai, tình trạng này đã làm cho thị trường bất động sản Động Nai kém sôi động thời gian qua. Tuy nhiên, hiện vẫn phải tạm ngưng giải quyết để tỉnh rà soát, ban hành lại quy định mới chặt chẽ hơn.

Theo vị này, cách nay khoảng một năm, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định sửa đổi quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa theo hướng “siết” chặt việc tách thửa. Theo quy định trước đây, tổ chức, cá nhân tách từ 25 thửa đất trở lên mới làm dự án, nhưng từ tháng 4/2016, tách trên 9 thửa đất phải làm dự án.

Tuy nhiên, quy định này vẫn chưa đủ mạnh để ngăn chặn việc lách luật tách thửa. Nhiều tổ chức, cá nhân vẫn lách bằng cách xin tách thửa thành nhiều đợt để phân lô bán nền. Tình trạng này đã khiến hình thành các khu dân cư tự phát, phá nát quy hoạch. Theo Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Đồng Nai, trong lúc chờ ban hành quy định mới, tỉnh không ngưng toàn diện mà vẫn xem xét giải quyết cho người dân theo hướng các địa phương sẽ căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Những nơi nào đã phê duyệt khu dân cư tự cải tạo thì xem xét yêu cầu theo hạn mức cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Còn lại những khu vực khác không đưa vào kế hoạch sử dụng đất, địa phương có quyền từ chối việc chuyển mục đích để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy hoạch vùng.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, giám đốc Công ty Donaland, đơn vị phân phối dự án Khu đô thị Long Hưng, kể từ sau khi có thông tin siết phân lô, tách thửa tại Đồng Nai, không những việc bán bán hàng của các dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý, quy hoạch bài bản bị chững lại mà còn tăng khá mạnh. Không những giao dịch tăng mà giá cũng không ngừng tăng, so với đợt đầu đưa ra thị trường đất nền dự án Long Hưng có giá trung bình khoảng 8 triệu đồng/m2, nhưng hiện giá đang giao dịch đã lên đến 12 triệu đồng/m2.

Đơn cử như dự án Richland City do Tổng công ty đầu tư và phát triển xây dựng (D.I.C Corp) làm chủ đầu tư có quy mô 21,5 ha vừa được tung ra thị trường đã bán sạch với mức giá ban đầu trung bình chỉ khoảng 416 triệu đồng/nền, hiện đã được giới đầu tư thứ cấp giao dịch gần 600 triệu đồng/nền.

Hay như tại Dự án The Viva City do công ty cổ phần LDG (LDG Group) làm chủ đầu tư có tổng diện tích là 117 ha. Ông Nguyễn Đào Duy, Phó Tổng Giám đốc LDG Group, lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây chứng kiến đất nền Đồng Nai gia tăng thanh khoản mạnh đến vậy, chỉ tính riêng trong vài tháng gần đây, LDG Group đã bán thành công ra thị trường hàng trăm sản phẩm đất nền. Trước đó, LDG Group đã thành công lớn trong việc triển khai ra thị trường gần 3000 nền đất The Viva City và được khách hàng sở hữu nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, thị trường địa ốc Đồng Nai trong một năm trở lại đây rất hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp và người dân là nhờ hạ tầng giao thông của tỉnh được cải thiện. So với tỉnh Bình Dương hay Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai có lợi thế hơn hẳn về hạ tầng, nhất là giao thông đang phát triển mạnh.

Hầu hết những công trình lớn đều đi qua Đồng Nai, kết nối với TP.Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, như: đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài đến TP.Biên Hòa, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cầu kết nối huyện Nhơn Trạch với quận 2 và quận 9 (TP.Hồ Chí Minh)…

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đang tiến hành thực hiện dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên Hương lộ 2 (TP.Biên Hòa) với tổng kinh phí hơn 330 tỷ đồng. Tuyến Hương lộ 2 bắt đầu từ vị trí giao với Quốc lộ 51 tại ngã ba Bến Gỗ và kết thúc tại nút giao với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Đây là trục kết nối trung tâm hành chính TP.Biên Hòa với các khu đô thị Long Hưng, Khu công nghiệp An Phước, đô thị Nhơn Trạch. Khi xây dựng xong cầu Vàm Cái Sứt và Hương lộ 2 sẽ là tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực ven sông Đồng Nai.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ