Ra mắt căn hộ cao cấp The Legacy mang tiêu chuẩn Nhật Bản

Sau khi công bố thông tin về căn hộ hạng sang The Legacy, chủ đầu tư đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khách hàng tỏ ra khá hứng thú với sự ưu việt của dự án, đòi hỏi chủ đầu tư và đơn vị phân phối MSH Group cần có phản hồi dành cho họ. Điều này không quá khó hiểu, bởi giới thượng lưu vẫn luôn có tiêu chí khắt khe về một không gian sống đẳng cấp xứng tầm vị thế của họ. Và chung cư The Legacy đang đáp ứng đúng nhu cầu đó.

Những chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường chung cư ở nội đô đang không còn quỹ đất phát triển do thành phố siết chặt quy hoạch xây dựng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc hạng A, thì những dự án được định vị thương hiệu và concept vượt trội như The Legacy sẽ là sản phẩm hiếm có trên thị trường, được khách hàng săn đón. Sức hút của The Legacy còn được khẳng định hơn nữa khi tiến độ dự án đã qua giai đoạn cất nóc và đang dần hoàn thiện phần thô công trình, rút ngắn khoảng cách hiện thực hóa giấc mơ an cư cho cư dân.

“Chúng tôi muốn đem đến một sản phẩm hoàn chỉnh nhất ra mắt khách hàng, bởi The Legacy là dự án tâm huyết đã được ấp ủ từ lâu, ghi dấu tên tuổi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41 trên thị trường địa ốc với phân khúc căn hộ cao cấp” – Đại diện chủ đầu tư chia sẻ. Và đây cũng là lí do họ không vội vàng triển khai kế hoạch kinh doanh, mà cùng những đối tác chiến lược tập trung xây dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ công bố chính thức chung cư The Legacy ra thị trường vào ngày 24/02 tới.

Tọa lạc tại vị trí sáng giá ở quận Thanh Xuân, dự án The Legacy nổi bật với tổ hợp không gian sống thời thượng: Live – Work – Play, với tòa căn hộ hạng sang kế bên khu văn phòng cao cấp và trung tâm thương mại. Chính vì vậy, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng đủ đầy, trọn vẹn chỉ trong một bước chân.

Là dự án đầu tiên tại Hà Nội được quản lý và vận hành bởi thương hiệu danh tiếng đến từ Nhật Bản – Biken Techno, mọi tiện nghi tại The Legacy đều được quy chuẩn với chất lượng cao nhất. Đặc biệt, là chuỗi dịch vụ chăm sóc cá nhân đặc quyền (concierge) đang là điểm nhấn và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân, kiến tạo nên chốn an cư lý tưởng dành cho những công dân thời thượng, đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nơi đây.

Dịch vụ chăm sóc cá nhân đặc quyền tại chung cư The Legacy.

Có thể nói, lễ ra mắt chính thức chung cư cao cấp The Legacy vào ngày 24/02 tới đây đang là sự kiện được thị trường mong đợi nhất đầu năm 2019, khi đây là dự án đánh dấu bước đột phá của thị trường căn hộ hạng A nhưng lại sở hữu mức giá cạnh tranh so với đối thủ cùng phân khúc. Chung cư The Legacy được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên thị trường bất động sản Hà Nội trong thời gian tới.

Và trong lễ công bố chính thức này, chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối MSH Group sẽ đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn, chiết khấu lên đến 10%, miễn phí 2 năm quản lý cùng nhiều quà tặng lớn.