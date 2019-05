Reuters: Quy mô ngành điện Việt Nam sẽ vượt qua nước Anh vào năm 2020

Các chuyên gia dự báo, Việt Nam sẽ phải chi tới 150 tỷ USD trong thập kỷ tới để đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ dân dụng và phát triển đang gia tăng. Dù chính phủ đang rất nổ lực để cải thiện vấn đề môi trường nhưng năng lượng điện than vẫn sẽ chiếm ưu thế.

Với dân số gần 100 triệu dân và tăng trưởng GDP hàng năm dao động trong khoảng 7%, Việt Nam đã được dự báo sẽ cần tăng sản lượng điện từ khoảng 47.000 megawatt (MW) hiện nay lên 60.000 MW vào năm 2020 và 129.500 MW vào năm 2030.



Để đạt được sản lượng này, Việt Nam sẽ cần bổ sung năng lượng nhiều hơn tổng công suất tiêu thụ của Thái Lan vào năm 2025, và đến giữa năm 2020 ngành điện Việt Nam có thể sẽ lớn hơn nước Anh. Pat Markey, Giám đốc điều hành của Sierra Vista Resources nhận xét: "Việt Nam sẽ là một điểm tăng trưởng mạnh cho ngành than. Nhu cầu than sẽ vô cùng lớn. Từng phụ thuộc chủ yếu vào thủy điện, "công xưởng mới của thế giới" đã chuyển sang dùng than để thúc đẩy sản xuất điện: rẻ nhưng ô nhiễm.

Theo một bài viết của Harvard Ash School thuộc Đại học Harvard Kennedy về Việt Nam, việc sử dụng điện than ở Việt Nam trong giai đoạn 2 năm từ năm 2012 đến năm 2017 đã tăng 75%. Tốc độ này nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia 7 (PDP 7) đặt than vào trung tâm kế hoạch để đáp ứng nhu cầu năng lượng mới.

PDP 7 dự báo năng lượng điện đốt than sẽ tăng nhanh từ giờ cho đến năm 2030, với thị phần năng lượng tăng từ 33% lên 56%. Nhưng đã có một sự thay đổi trọng tâm từ năm 2016, với phiên bản sửa đổi của PDP 7, Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận các nguồn năng lượng tái tạo với giá rẻ hơn.