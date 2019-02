Rơi nước mắt thấy gốc cây vườn ươm bạc tỉ bị kẻ xấu đổ nước muối

Chiều 20-2, ông Phan Văn Trí, Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra và truy tìm thủ phạm phá hoại vườn ươm cây cảnh của gia đình ông Phạm Đình Đương (42 tuổi), trú tại thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ).

Theo đơn trình báo của ông Đương, vào chiều ngày 16-2, ông từ nhà lên vườn ươm cây cảnh của ông ở thôn Mỹ Lâm, thuộc địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, để tưới cây thì tá hỏa khi phát hiện tại gốc cây vú sữa 80 năm tuổi có trị giá trên 140 triệu đồng mình đang chăm sóc bị một lớp màu trắng phủ kín. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, ông Đương đi kiểm tra thì phát hiện số chất màu trắng kia là nước muối hòa tan và đã ngấm sâu vào trong lòng đất. Do lượng muối quá nhiều nên lớp cỏ bên trên xung quanh gốc cây này đã bị chết cháy.

Ông Phạm Văn Đương thẫn thờ bên gốc cây vũ sữa 80 năm tuổi bị đổ nước muối

Cũng trong đơn này, ông Đương cho rằng có thể kẻ xấu đã lẽn vườn ươm cây cảnh của gia đình ông vào khuya ngày 15-2, sau đó hòa nước muối, đổ vào các gốc cây trong vườn ươm. Tuy nhiên, do phát hiện muộn, số lượng nước muối đã ngấm vào lòng đất nên chưa thể xác định là kẻ phá hoại đã đổ nước muối vào bao nhiêu gốc cây.



"Lúc phát hiện ra sự việc tôi rất bức xúc và buồn. Tuy nhiên, hiện tại thì tôi mới xác định được kẻ gian đã đổ nước muối vào cây có giá trị lớn nhất trong vườn thông qua lượng muối chưa tan phủ trắng trên gốc cây này. Song, để xác định tất cả các cây còn lại ở trong vườn ươm có bị "uống nhầm" phải nước muối tương tự như các cây có trên hay không thì phải khoảng 1 tháng nữa mới biết được. Do lúc đó cây mới bắt đầu có dấu hiệu rụng lá, ngọn khô héo. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã dùng điện thoại chụp ảnh lại để làm bằng chứng và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Thật sự tôi không thể nghĩ rằng họ có thể làm được những điều như vậy. Trước đây, vào năm 20017, vườn ươm của gia đình tôi cũng bị kẻ xấu đổ nước muối vào vườn ươm cây cảnh tại nhà khiến 5 cây cổ thụ trị giá hàng 100 triệu đồng chết khô" - ông Đương nói.

Được biết, gia đình ông Đương thuê 1.000 m2 đất vườn của một hộ dân trong vùng để làm vườn ươm cây cảnh từ năm 2015. Hiện tại, vườn ươm này có khoảng 100 gốc cây các loại như vú sữa, lộc vừng, chay, xoài… trị giá gần 1 tỉ đồng.

Tinh thể muối trắng gốc cây vú sữa trị giá 140 triệu đồng

Ông Đương cho biết thêm: "Trước lúc sự việc trên xảy ra, vào ngày 15-2, gia đình tôi có to tiếng với hàng xóm về chuyện bụi tre của gia đình họ ngả về phía bên trong vườn nhà. Còn từ trước đến nay, gia đình tôi không hề có xích mích hay mâu thuẫn với bất kỳ người nào khác".



Ông Phan Văn Trí, Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, cho hay ngay sau khi nhận được phản ánh, công an xã đã xuống hiện trường lập biên bản và hướng dẫn gia đình ông Đương viết đơn trình báo. "Sự việc hiện chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện, và tất cả đang trong quá trình điều tra. Còn về gia đình ông Đương thì từ trước tới nay sinh sống và hoạt động bình thường, tuy ông là người gốc ở tỉnh Thái Bình, nhưng đã về địa phương sinh sống khoảng 5 năm nay. Có thể vì công việc làm ăn nên ông Đương có mối quan hệ xã hội rất rộng, khả năng sự việc xảy ra là do cạnh tranh trong việc làm ăn và cũng không loại trừ các khả năng khác trong đó có khả năng bị hàng xóm chơi xấu" - ông Trí nói.