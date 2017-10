Rosita Garden ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương nhà mẫu

Hiện tại, toàn bộ tiện ích tại Rosita Garden đã được hoàn thiện và nhà mẫu của dự án đã được khai trương vào ngày 8/10 vừa qua. Khách hàng có thể dễ dàng cảm nhận được không gian sống tương lai khi tham quan dự án trong giai đoạn này.

Giá cả phải chăng, chính sách thanh toán linh hoạt

Là dự án tâm huyết có số lượng giới hạn chỉ 118 căn, Rosita Garden được CĐT Khang Điền giới thiệu đến khách hàng vào đầu tháng 8/2017. Chia sẻ về quyết định đặt mua, anh Bùi Tuấn Thái (quận 9) chia sẻ: “Đặc biệt yêu thích thiết kế 2 sân vườn, không gian sống xanh và mức giá hợp lý của Rosita Garden, nên tôi đã quyết định đặt mua 1 căn có diện tích 5x17 (85m2) với mức giá 3,3 tỷ đồng chỉ sau 2 lần tham quan dự án.”

Gần 300 khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Rosita Garden diễn ra vào ngày 20/8/2017.

Không chỉ có mức giá phải chăng, Rosita Garden còn có chính sách thanh toán hết sức linh hoạt. Trong đó, phương thức thanh toán 30%, hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn nhà, hưởng 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng đầu tiên được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Nếu tính trên căn 3,3 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán 990 triệu là đã có thể sở hữu nhà, số còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay trong vòng 15-20 năm và hưởng 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng đầu tiên. Tính trên lãi suất 8% của ngân hàng hiện này thì phương thức này có thể giúp khách hàng tiết kiệm được khoảng 180 triệu đồng.

Đối với khách hàng không sử dụng chương trình hỗ trợ tài chính và thanh toán vượt tiến độ, CĐT sẽ dành tặng ưu đãi lên đến 18%/năm cho khoảng tiền thanh toán trước hạn. Ngoài ra, khách hàng cũ (đã sở hữu các sản phẩm khác của Khang Điền) đặt mua thành công tại Rosita Garden cũng được ưu đãi thêm 1% GTHĐ. Đặc biệt, khách hàng mua từ 2 căn trở lên cũng còn được ưu đãi từ 0,5 -2% GTHĐ.

Ngoài chính sách thanh toán linh hoạt, Rosita Garden còn dành tặng khách hàng nhiều quà tặng hấp dẫn nhân dịp khai trương nhà mẫu. Toàn bộ khách hàng đặt mua thành công từ ngày 9/10 - 31/10 sẽ được ưu đãi: 2% GTHĐ, 1 năm phí quản lý, tặng 1 khóa vàng trị giá 1 lượng vàng 9999, sổ tiết kiệm 10-25 triệu đồng cùng chuyến du lịch trải nghiệm thu vàng Seoul trị giá 17 triệu đồng.

Rosita Garden – bán đắt hàng giai đoạn I ngay trong lễ giới thiệu

Ngay trong lễ giới thiệu dự án diễn ra vào ngày 20/8 vừa qua, 100% rổ hàng giai đoạn I của Rosita Garden đã tìm được chủ nhân. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường 990 (cách đường Nguyễn Duy Trinh 500m), phường Phú Hữu, quận 9. Đây là khu vực phát triển nhất quận 9 và liền kề với quận 2. Từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút để di chuyển về khu đô thị Thủ Thiêm, 20 phút đến quận 1 và 20 phút đến Phú Mỹ Hưng.

Rosita Garden bao gồm 105 căn nhà liên kế 2 sân vườn và 13 căn shophouse.

Rosita Garden nổi bật với thiết kế 2 sân vườn rộng (sân trước tối đa 30m2, sân sau tối đa 18m2). Dự án có diện tích cây xanh và tiện ích chiếm 1,2ha trên tổng quy mô 3,15 ha (chưa tính không gian xanh tại sân vườn của cư dân). An cư tại đây, cư dân có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn, an ninh nhờ thiết kế compound, đơn vị quản lý uy tín CBRE,…

Chủ đầu tư Khang Điền cam kết bàn giao sổ Hồng cho cư dân trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm bàn giao nhà. Đây là cam kết uy tín từ chủ đầu tư giúp người mua an tâm về vấn đề pháp lý. Dự kiến, vào tháng 11 tới đây, CĐT Khang Điền sẽ bàn giao nhà giai đoạn I cho khách hàng.

Nhân sự kiện đặc biệt này, toàn bộ khách hàng đặt mua thành công nhà liên kế tại Rosita Garden từ ngày 28/9 -12/11 sẽ được tham dự chương trình Bốc thăm may mắn với cơ hội sở hữu: 10 chỉ vàng SJC, 3 chỉ vàng SJC, 1 chỉ vàng SJC… cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.