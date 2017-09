Rốt cuộc thì hạnh phúc của một đời người chỉ quy tụ vào 4 điều này mà thôi

Vào lúc Emily Esfahani Smith trở thành sinh viên đại học, cô bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc đời mình.

Và cuối cùng cô cũng tìm thấy trong quá trình nghiên cứu về chính chủ đề này, khi theo học và tìm hiểu về tâm lý học tích cực.

Gần đây, Esfahani Smith đã đi vòng quanh nước Mỹ, nói chuyện với hàng trăm người về những gì họ coi là quan trọng nhất trong đời mình. Và những câu trả lời mà cô nhận được gần như chẳng liên quan gì đến hạnh phúc, danh vọng hay sự giàu có.

“Tôi ngộ ra được rằng những cuộc đời có ý nghĩa nhất thường không phải là những cuộc đời phi thường,” Esfahani Smith viết trên New York Times. “Đó thường là những cuộc đời bình dị và đầy phẩm giá.”

Trong show truyền hình TED talk và cả cuốn sách “The Power of Meaning: Finding Fulfillment in a World Obsessed Happiness”, cô đã nhấn mạnh lý do tại sao tỷ lệ tự tử trên toàn nước Mỹ vẫn tăng đều đều trong một vài thập niên gần đây (và hiện đang ở mức cao nhất trong 30 năm trở lại đây), bất chấp một sự thật là chất lượng cuộc sống đã được cải thiện đáng kể.

“Mặc dù cuộc sống nhìn chung đang tốt lên ở mọi phương diện, nhưng lại càng có nhiều cảm thấy tuyệt vọng, trầm cảm và cô đơn”, Esfehani đã nói như vậy tại Hội nghị TED vào tháng 4 vừa qua.

Theo cô, tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống rốt cuộc quy tụ vào 4 yếu tố chủ chốt. Hai yếu tố đầu tiên (cảm giác thân thuộc và mục đích sống) rất dễ hiểu, trong khi 2 yếu tố sau (tính siêu nghiệm và tính tường thuật) lại cần phải giải thích thêm một chút.

Esfahani thấy rằng những người cảm nhận được sự thân thuộc gần gũi – trong gia đình, cộng đồng, trường học hoặc ở đâu đó – thường tin tưởng rằng cuộc đời mình đáng sống hơn. Tương tự, những người nói rằng họ đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình thường cảm thấy cuộc sống viên mãn hơn. Tuy nhiên cô cũng cảnh báo là mục đích sống chủ yếu trở nên viên mãn chỉ khi nó xuất phát từ lòng vị tha.

“Bí quyết để tìm được mục đích sống là dùng sức mạnh của bạn để giúp đỡ người khác,” cô nói, cho dù sức mạnh đó là khả năng đẽo một bức tượng nhỏ làm quà cho một người trong gia đình hay quản lý hàng triệu đô tài sản cá nhân.

Tính siêu nghiệm liên quan đến quá trình nhập tâm vào một sự tập trung và gắn kết tuyệt đối. Các nhà tâm lý học gọi đây là “dòng chảy tâm lý.” Đối với một số người, nó có nghĩa là vẽ hoặc tạc tượng. Người khác lại có được niềm vui tương tự khi làm vườn hoặc chơi thể thao. Theo Esfahani Smith, điều quan trọng là phải thực sự thả lỏng bản thân trong những hoạt động mà bạn chọn.

Và cuối cùng, tính tường thuật giúp mọi người tạo ra ý nghĩa cuộc sống vì nó cho phép người ta gây dựng, chỉnh sửa và biến chuyển chính câu chuyện của đời mình. Những người đã tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống thường suy ngẫm về con đường dẫn họ đến con người của chính họ ngày hôm nay, và câu chuyện của họ sẽ tiếp tục ra sao trong tương lai.

Bốn yếu tố nêu trên hợp nhất thành một cuộc đời phong phú và giàu đẹp theo nhiều cách. Những người đã tìm được ý nghĩa trong những thú vui của mình và gắn kết lâu dài với những người xung quanh thường thích thú với câu chuyện của đời mình hơn là những người luôn theo đuổi tiền tài danh vọng.

Và từ đó, Esfahani Smith cho chúng ta thấy rằng cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng là một cuộc hành trình hạnh phúc nhưng nó có thể mang lại rất nhiều điều bổ ích.