Rót vốn vào thị trường căn hộ hạng sang ngay trung tâm Tp. HCM – xu hướng mới của các nhà đầu tư cá nhân

Thị trường căn hộ cho thuê ngày càng phát triển

Tại các quốc gia phát triển, loại hình đầu tư căn hộ cho thuê luôn đem lại nguồn lợi nhuận ổn định hàng năm cho các nhà đầu tư. Đơn cử như giá cho thuê hàng tháng tại thành phố Melbourne có thể đạt từ 1.500 – 2.000 AUD (tương đương 25,7 - 34,3 triệu VNĐ).

Hay tại khu vực phía Bắc của Singapore, căn hộ 3 phòng ngủ có giá thuê trung bình từ 2.600 SGD/tháng (tương đương 41,9 triệu VNĐ). Trong vòng 3 năm trở lại đây, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức giá cho thuê bất động sản đang có xu hướng tăng mạnh.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc căn hộ cho thuê cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo ghi nhận của CBRE, phân khúc căn hộ cho thuê tại thị trường lớn như TP. Hồ Chí Minh đang tạo ra hàng nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Trong thời gian trước, loại hình dịch vụ này hầu hết do các công ty nước ngoài cung cấp, chủ yếu phục vụ khách hàng là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Nhưng đến nay, thị trường này đã có sự dịch chuyển khi xuất hiện ngày càng nhiều các chủ sở hữu cá nhân tham gia cho thuê căn hộ hạng sang.

Căn hộ hạng sang đang thu hút nguồn vốn lớn đến từ các nhà đầu tư cá nhân.

Xu hướng đầu tư mới này xuất phát từ nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đó là thị trường Việt Nam hiện đang thu hút nhiều lượng khách nước ngoài đến sinh sống và làm việc, kéo theo nguồn cầu về nhà ở gia tăng nhanh trên thị trường. Các căn hộ cho thuê có thời hạn thanh toán kéo dài sẽ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ sở hữu. Khảo sát thị trường căn hộ cao cấp cho thuê ở trung tâm thành phố cho thấy, giá thuê căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ ở khu vực Bến Vân Đồn giao động khoảng từ 2.000-2.500$/ tháng.

“Địa chỉ đỏ” của các nhà đầu tư

Tại TP. HCM, những “địa chỉ đỏ” đang thu hút lượng lớn khách thuê lớn thường là khu vực có giao thông thuận tiện, tiện ích cao cấp, cộng đồng cư dân có trình độ dân trí cao như khu Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền (Quận 2), Bến Vân Đồn... Do đó, các chủ đầu tư của một số dự án hạng sang đã đưa ra nhiều loại hình căn hộ nhằm đáp ứng cả nhu cầu an cư và nhu cầu đầu tư của khách hàng. Những dự án đã thu hút được lượng giao dịch lớn trong thời gian qua có thể kể đến như Masteri Thảo Điền, The GoldView, River Gate, Millennium…

Điển hình như dự án Millennium sở hữu vị trí đắt giá ngay trung tâm thành phố với hai mặt tiền đường Bên Vân Đồn – Nguyễn Hữu Hào, liền kề khu trung tâm tài chính “phố Wall Sài Gòn” cùng hệ thống tiện ích cao cấp - hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Các căn hộ hạng sang tại Millennium có diện tích linh hoạt từ 1-3 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách phóng khoáng với không gian mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành.

Đặc biệt, tại những căn 3 phòng ngủ, không gian được bố trí rất linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Phòng ngủ có thể được biến tấu thành phòng làm việc, phòng đọc sách hay phòng nghe nhạc, xem phim… Bên cạnh đó, các căn hộ 3 phòng ngủ đều có ban công và lô gia rộng có thể thiết kế thành các khu vườn treo, mở rộng thêm không gian xanh ngay trong nhà.

Thiết kế sang trọng và linh hoạt trong căn hộ Millennium.

Với mong muốn mang đến một không gian sống văn minh và hiện đại, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu thế giới Savills Việt Nam làm đơn vị quản lý và vận hành. Đặc biệt, chủ đầu tư hiện đang triển khai giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt nhất trên thị trường nhằm kích cầu thị trường. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% đến thời điểm nhận bàn giao căn hộ (dự kiến bàn giao trong Quý II/2018), không cần vay ngân hàng.

Theo dự báo của nhiều đơn vị nghiên cứu như CBRE và Savills, tình hình giao dịch tại phân khúc căn hộ cao cấp sẽ tiếp tục giữ “nhiệt” trong thời gian tới. Theo đó, nguồn vốn đổ vào các dự án thuộc phân khúc này sẽ tiếp tục được gia tăng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhà đầu tư cá nhân. Những dự án có nhiều ưu thế như Millennium sẽ tiếp tục là điểm sáng trên thị trường thu hút nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược tham gia giao dịch.