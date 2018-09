Sabeco dự chi gần nghìn tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán SAB) vừa thông báo ngày 17/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/10/2018.

Trước đó Sabeco đã thông báo sẽ chi tạm ứng cổ tức năm 2018 làm 2 đợt, đợt 1 tỷ lệ 15% vào tháng 10/2018 và đợt 2 tỷ lệ 20% vào tháng 12/2018.

Như vậy với hơn 641 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 960 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông. Hai cổ đông lớn nhất của Sabeco là Bộ Công thương và Công ty THH Vietnam Beverage – 2 đơn vị sở hữu gần 90% vốn điều lệ của Sabeco sắp sửa nhận về xấp xỉ 860 tỷ đồng.

Công ty TNHH Vietnam Beverage là công ty liên quan đến tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – đã mua 53,59% vốn điều lệ Sabeco từ Bộ Công Thương khi Nhà nước thoái vốn. Ngay khi hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần, Thaibev đã đưa người vào HĐQT tham gia điều hành công ty.

Về tay người Thái, Sabeco đã có nửa năm đầu tiên kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 đạt 16.979 tỷ đồng, tăng 9% so với nửa đầu năm 2017 tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 2.337 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả năm 2018 Sabeco cũng đặt chỉ tiêu 4.007 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 19% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Giá cổ phiếu SAB cũng đã giảm 11% kể từ thời điểm đầu năm 2018 đến nay.