Sắc xuân căng tràn tại phố tây Ciputra Hanoi

Chiêm ngưỡng những tán Lộc Vừng mùa trút lá, ngỡ như đang lạc vào khung cảnh của rừng lá vàng, đỏ đặc trưng của Hàn Quốc, Nhật Bản ngay giữa lòng Thủ đô. Khác với các loài cây khác, Lộc Vừng lại chọn mùa thay lá vào mùa xuân với những sắc thái lá biến đổi theo chất đất và hương nắng. Khoảnh khắc rất "tình", rất thơ này chỉ có duy nhất một lần trong năm, đủ để níu những bước chân dù hối hả để lắng lại cảm nhận được từng khoảnh khắc bình yên, thơ mộng và diệu kỳ này.

Thời gian chuyển màu của lá rất nhanh, chỉ vài ngày là lá trên cây sẽ lìa cành, để lại những cành khẳng khiu đợi mưa xuân chồi lộc. Một cảm xúc ngọt ngào và ấm áp len lỏi khi nhìn thấy những mầm non mùa xuân bé nhỏ cựa mình thức dậy, ngơ ngác nhìn cuộc sống, như tín hiệu của một sức sống mới, sự sung túc, may mắn và bình an như ý nghĩa của loài cây này.

Đi qua một góc phố nào đó của Ciputra, không khó để bắt gặp những khoảng trời đỏ rực.

Nếu như những sắc vàng, đỏ rực rỡ của những dãy Lộc Vừng mang đến cảm giác như lạc bước trời Tây thì những rặng hoa Ban trắng hay tím biếc tại những cung đường xanh Ciputra, bao quanh Khu căn hộ TheLINK hay các dãy biệt thự Central Park, Grand Gardenville lại như chở cả núi rừng Tây Bắc về với trái tim Thủ đô.

Những cánh hoa mỏng manh, tinh khôi mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ cùng mùi hương ngây ngất, say đắm lòng người. Hoa Ban thể hiện cho sự chân thành, thanh cao, một tình yêu chung thủy, son sắc, gắn bó keo sơn, và có lẽ vì thế hoa Ban đã trở thành loài hoa vua của núi rừng. Còn gì thú vị hơn khi mỗi ngày được tản bộ trên những con đường hoa Ban tím biếc, thưởng thức hương rừng nguyên sơ ngay bên thềm nhà mình.

Cư dân thư thái tản bộ dưới những rặng boa Ban tím biếc.

