Sacombank đóng cửa 4 phòng giao dịch ở Cần Thơ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa công bố thông tin về việc ngừng hoạt động 4 phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Cần Thơ là Phòng giao dịch An Hòa, Phòng giao dịch An Cư, Phòng giao dịch An Nghiệp và Phòng giao dịch Hồ Tùng Mậu.

Ngân hàng cũng cho biết đồng thời thành lập mới 4 Phòng giao dịch tại 4 tỉnh Bến Tre, Long An, Cà Mau, Kiên Giang trên cơ sở giấy phép của 4 Phòng giao dịch chấm dứt hoạt động nêu trên và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Thời điểm thực hiện việc thay đổi sẽ được Sacombank thông báo ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận bằng văn bản.

Theo Sacombank, cuối tháng 9/2019, ngân hàng có 107 chi nhánh, 447 phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, Sacombank là một trong 5 ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn nhất Việt Nam.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 2.491 tỷ đồng, tăng 89%. Lợi nhuận ròng đạt 1.923 tỷ, cao hơn 2 lần mức đạt được cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 450.200 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13,2% đạt 290.477 tỷ. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 14,3% đạt 399.370 tỷ đồng.