"Saigon Gateway: Cam kết tiến độ và pháp lý hoàn chỉnh cho người mua nhà"

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cuối năm đầy sôi động với hàng loạt dự án được giới thiệu và mở bán bán rầm rộ, để tìm kiếm được căn hộ phù hợp với đầy đủ các yêu cầu về vị trí, tiện nghi, giá bán không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến pháp lý và tiến độ do tâm lý chung của đa số khách hàng đa số là những người mua nhà lần đầu và có nhu cầu ở thật.

Hiểu rõ những điều đó, dự án Saigon Gateway do Công ty BĐS Hiệp Phú làm chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển là Đất Xanh Miền Nam đã hoàn thiện mọi pháp lý liên quan đến dự án Saigon Gateway, hợp đồng mua bán rõ ràng và đẩy nhanh tiến độ thi công căn hộ nhằm đảm bảo thời hạn bàn giao nhà cho cư dân.

Nhờ đó, dù chỉ mới được giới thiệu cách đây không lâu nhưng dự án Saigon Gateway đáp ứng trọn vẹn niềm tin của khách hàng và trở thành tâm điểm tại khu Đông Sài Gòn với gần 1.000 khách hàng đã sở hữu căn hộ thuộc dự án.

Saigon Gateway – căn hộ tâm điểm khu Đông hút người mua nhà

Ngoài pháp lý và tiến độ thi công, dự án Saigon Gateway là số ít dự án hội đủ nhiều lợi thế “vàng” khi sở hữu vị trí cạnh khu đô thị An Phú, An Khánh (Quận 2), mặt tiền mặt tiền đường Song hành - xa lộ Hà Nội và cách trạm metro số 11 tuyến Bến Thành - Suối Tiên khoảng 200 mét, khiến dự án trở nên khác biệt và có sức hút mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và người có nhu cầu ở thật do hàng loạt tiện ích xung quanh hiện hữu như: Coopmart, Vincom Megamall, BigC, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, cụm Trường Đại học Quốc gia… Chưa kể, bên trong dự án Saigon Gateway hội đủ nhiều tiện ích vượt trội được quy hoạch hoàn chỉnh như: hồ bơi, trung tâm thương mại, shophouse, công viên nội khu...

Hiện tại, Saigon Gateway chính thức mở bán gói sản phẩm mới đẹp nhất dự án gồm các căn hộ ở có hướng nhìn đẹp về trung tâm, công viên nội khu và 29 căn shophouse ngay tầng trệt. Đặc biệt, bên trong mỗi căn hộ 2 đến 3 phòng ngủ đều được thiết kế nội thất hoàn chỉnh, cao cấp như: bồn tắm đứng, sàn gỗ phòng ngủ, cửa chống cháy, khóa cửa bằng thẻ từ... cùng với nhiều tiện ích khác.

Mức giá công bố từ 1,6 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 425 triệu đồng là có thể sở hữu, bình quân mỗi đợt thanh toán chỉ 4,5%/tháng. Ngoài ra người mua còn được ngân hàng SCB hỗ trợ cho vay đến 70% trong thời hạn từ 10 đến 15 năm. Đặc biệt, nhằm tri ân dịp cuối năm, tất cả khách hàng khi giao dịch sẽ được nhận ngay gói “Lộc vàng an khang” gồm 1 lượng vàng SJC cùng gói “Lộc vàng tân gia” gồm 3 chỉ vàng SJC, 1 năm miễn phí quản lý căn hộ và mức ưu đãi lên đến 2% giá trị căn hộ.

Dự án Saigon Gateway mặt tiền đường Song hành - xa lộ Hà Nội.

Với lợi thế về vị trí, dịch vụ hoàn chỉnh và đáp ứng được niềm tin của khách hàng từ pháp lý đến tiến độ xây dựng thực tế, Saigon Gateway không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư mà còn là nơi phù hợp cho những ai đang có nhu cầu an cư lý tưởng tại khu vực trung tâm thành phố.