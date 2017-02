Saigontel (SGT): Lãi ròng đột biến 61 tỷ đồng trong quý 4

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã CK: SGT) đã công bố BCTC quý 4/2016.

Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 8% đã giúp công ty lãi gộp 118 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, SGT lãi ròng tới 60,8 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do hoạt động thương mại của công ty phát triển mạnh, đồng thời chi nhánh Bắc Ninh cũng tăng mạnh doanh thu từ hoạt động bán đất và cho thuê nhà xưởng vào cuối năm 2016, ngoài ra các công ty con đã đi vào hoạt động ổn định sau gần 2 năm thành lập cũng đã tạo nguồn lợi nhuận lớn cho công ty.

Lũy kế cả năm 2016, SGT đạt doanh thu thuần 723,4 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước và vượt 61% kế hoạch. Lãi ròng tăng gấp 3 lần, đạt gần 70 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Được biết, tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2016, lãi ròng của SGT đã giảm đến 84% sau khi kiểm toán, từ 23,4 tỷ xuống còn 3,8 tỷ đồng do một loạt chi phí bị điều chỉnh tăng mạnh so với báo cáo trước kiểm toán.

Sau khi SGT công bố BCTC, giá cổ phiếu của công ty đã có phản ứng tích cực và liên tục tăng giá trong những phiên gần đây.

Mới đây vào ngày 17/1, SAIGONTEL đã ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV OIL), theo đó ngoài dự án hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh xăng dầu tại các Khu công nghiệp trực thuộc Tập đoàn SGI và các KCN liên kết, hai bên cam kết sẽ cùng nhau hợp tác toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin và thế mạnh của hai bên để cùng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Minh Anh

Theo InfoNet/HSX