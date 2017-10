SAM Holdings: Quý 3 lỗ 3,8 tỷ đồng do "bàn tay trái" phải trích lập dự phòng lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã CK: SAM) đã công bố BCTC quý 3/2017 với khoản lỗ gần 3,8 tỷ đồng.

Theo đó trong kỳ doanh thu thuần đạt 577 tỷ đồng tăng 81,7% so với cùng kỳ do sản xuất dây và cáp tăng mạnh, hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư mới chỉ tạo ra khoản thu 3,9 tỷ đồng, sau khi trừ đi giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 75 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ 2016.

Hoạt động tài chính biến động mạnh với khoản doanh thu tăng đột biến lên mức 68,7 tỷ đồng so với con số chưa đến 1 tỷ đồng cùng kỳ do tăng mạnh cổ tức lợi nhuận, lãi bán cổ phiếu, thanh lý đầu tư (68 tỷ đồng) tuy nhiên chi phí của hoạt động này lại lên tới 122,6 tỷ đồng cao gấp hơn 8 lần cùng kỳ do gánh nặng lãi vay và trích lập dự phòng, nhờ có thêm gần 12 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết nên SAM lãi trước thuế hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 25,3 tỷ đồng. Do chịu chi phí về thuế lớn nên kết quả SAM lỗ ròng công ty mẹ 3,8 tỷ đồng thấp hơn khoản lỗ hơn 27 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thua lỗ là do công ty lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh trong khi cùng kỳ lỗ là do doanh thu không như kỳ vọng.

Tính đến 30/9 SAM đang có 7 chứng khoán nắm giữ trong đó lớn nhất là 283,6 tỷ đồng đầu tư đối với cổ phiếu của Dược Việt Nam (DVN), 74,5 tỷ đồng đối với cổ phiếu của Viglacera (VGC) và 47,58 tỷ đồng cổ phiếu TTF.

Ngoài ra công ty còn đầu tư góp vốn vào 8 đơn vị khác trong đó lớn nhất là khoản góp vốn vào Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 448 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính lớn khiến SAM phải trích lập dự phòng đầu tư lên tới hơn 100 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 7 tỷ đồng đầu kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SAM đạt 1.521,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, nhờ lãi cao trong nửa đầu năm nên LNST đạt 48,7 tỷ đồng tăng 82% so với 9 tháng đầu năm 2016. Theo kế hoạch năm 2017, SAM Holdings dự kiến sẽ đạt doanh thu 2.531 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế đầy tham vọng đạt 106 tỷ đồng tăng gần gấp 3 lần so với 2016. Đã đi qua được 3/4 chặng đường hiện SAM mới chỉ hoàn thành được 60% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận.

SAM đang theo đuổi mô hình chiến lược “hai bàn tay” trong đó đầu tư tài chính sẽ đóng vai trò bàn tay trái, là nền tảng sức mạnh của SAM còn bất động sản sẽ là bàn tay phải giữ sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng của cả Tập đoàn. Theo dự kiến vào tháng 10/2017, SAMLAND sẽ khai trương nhà mẫu và tiếp thị dự án SAMSORA Riverside tại Dĩ An, Bình Dương. Đây là dự án được dự báo là sẽ đóng góp doanh thu chính cho Công ty trong năm 2017. Ngoài ra, SAMLAND cũng đặt kế hoạch bán hết toàn bộ các căn hộ tồn kho còn lại ở dự án đầu tư thứ cấp là Giai Việt và Hoàng Anh Gia Lai RiverView. Theo đó nhà đầu tư còn có thể kỳ vọng nhiều vào doanh thu và lợi nhuận của SAM trong quý cuối cùng của năm 2017 khi bàn tay phải phát huy tác dụng.