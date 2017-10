Samsung Pay giải quyết thành công bài toán bảo mật thông tin thẻ tín dụng

Nguy cơ tiềm ẩn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bảo mật vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối đối với những người dùng thẻ ngân hàng để thanh toán như Visa/Master Card hay thẻ nội địa Napas, đặc biệt là tại Việt Nam. Rất nhiều vụ việc mất tiền oan, lộ thông tin khách hàng đã liên tục xảy ra trong nhiều năm qua khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Năm 2015, Nhã - một nhân viên nhà hàng ở quận I, TP HCM, trong quá trình thanh toán “quẹt thẻ” cho ông Wada Yoshiyuki đã sao chép thông tin thẻ Visa của vị khách này và thực hiện tới 75 giao dịch, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Khác với thẻ ATM, thẻ tín dụng (credit) và thẻ ghi nợ quốc tế (debit) không yêu cầu nhập mã PIN mỗi khi sử dụng. Do đó, nếu chẳng may đánh mất thẻ hay sử dụng không cẩn thận, chính khách hàng sẽ là những người phải ngậm “trái đắng”.

Thanh toán điện tử Samsung Pay - giải pháp mới an toàn hơn rất nhiều

Với những rủi ro như trên, thanh toán điện tử đã ra đời và trở thành xu hướng mới của thế giới, nhằm hạn chế tối đa khả năng đánh mất thông tin của khách hàng, đem lại sự an toàn tuyệt đối trong từng giao dịch.

Trong những giải pháp thanh toán điện tử hiện nay không thể không kể đến Samsung Pay. Dù là “lính mới” khi vừa ra mắt vào năm 2015, Samsung Pay lại được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi cách thức sử dụng dễ dàng, mức độ ứng dụng rộng rãi. Và đặc biệt, tính năng bảo mật ba lớp cao cấp của Samsung Pay sẽ giúp thông tin thẻ của khách hàng luôn được giữ kín tuyệt đối mọi lúc mọi nơi, thậm chí là khi họ có vô tình làm mất chiếc smartphone của mình.

Lớp bảo mật Samsung Knox - Phân vùng thông tin quan trọng

Samsung Knox là một nền tảng an ninh tích hợp chuẩn bộ quốc phòng Mỹ vào cả phần mềm cũng như phần cứng bên trong các thiết bị di động của Samsung. Về cơ bản, Knox sẽ phân loại các dữ liệu cá nhân và dữ liệu khác (như công việc, giải trí…) thành 2 phân vùng khác nhau, tạo ra hai profile riêng biệt ngay trên smartphone của bạn.

Samsung Knox sẽ giúp bảo mật những thông tin cá nhân nhạy cảm.

Samsung cho biết, dữ liệu cá nhân hay dữ liệu cần bảo mật cao cần được lưu trữ vào một khu vực riêng, đảm bảo không ai có thể xâm nhập. Và Knox sẽ liên tục kiểm tra, phát hiện mọi “âm mưu” thay đổi từ bên ngoài thiết bị (như cài virus, phần mềm nghe lén, sao chụp thông tin…) để đảm bảo những dữ liệu này luôn an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

Lớp bảo mật Tokenization - Mã hóa thông tin khách hàng

Tokenization là một phương thức bảo mật do Tổ chức chuyển mạch thẻ cung cấp và có khả năng bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm bằng cách mã hóa tài khoản của khách hàng thành một dãy ký tự đặc biệt nhờ thuật toán không thể đảo ngược. Tokenization sở hữu hai ưu điểm vượt trội khiến rất nhiều “ông lớn” làng công nghệ tin dùng.

Thứ nhất, tính năng này sẽ cung cấp một mã token duy nhất ứng với mỗi thông tin thẻ thanh toán được đăng ký trên một smartphone. Sau đó, mã token này sẽ được lưu lại trong thiết bị đó và đóng vai trò thay cho mã thẻ mỗi khi giao dịch. Như vậy, mã thẻ thực của khách hàng sẽ an toàn tuyệt đối mà không sợ bị chia sẻ hay đánh cắp trong quá trình thanh toán.

Thứ hai, nhờ sử dụng thuật toán không thể đảo ngược, đoạn mã token sẽ trở nên hoàn toàn “vô dụng” khi lọt vào tay kẻ gian. Thuật toán này sẽ ngăn chúng truy ngược lại thông tin của chủ thẻ nếu không biết key gốc được cung cấp ban đầu.

Ngoài ra, chuỗi token này được chính các tổ chức phát hành thẻ cung cấp qua hệ thống TSP (Token Service Provider) chứ không phải do smartphone đang dùng Samsung Pay, và chiếc smartphone đó cũng không lưu lại số thẻ bên trong. Vì vậy, dù có bị kẻ gian lấy mất điện thoại thì chủ thẻ cũng có thể hoàn toàn yên tâm thông tin của mình vẫn được bảo mật an toàn.

Lớp bảo mật sinh trắc học - Xác thực danh tính khách hàng

Để nâng cao độ an toàn cũng như mang lại sự an tâm cho người dùng, Samsung Pay còn mang đến lớp bảo mật sinh trắc học vân tay hoặc mống mắt quen thuộc. Trước khi thực hiện mỗi giao dịch, người dùng sẽ phải quét vân tay hoặc mống mắt để xác nhận danh tính. Điều này giúp đảm bảo giao dịch đó được thực hiện bởi đúng người, đúng mục đích, tránh những rắc rối do kẻ gian lợi dụng gây ra.

Samsung Pay sẽ yêu cầu quét mống mắt/vân tay trước khi thực hiện giao dịch.

Như vậy, Samsung Pay đã giải quyết thành công bài toán lộ thông tin hay đánh mất thẻ thanh toán làm đau đầu người tiêu dùng trong thời gian qua. Với công nghệ bảo mật 3 lớp cao cấp, Samsung Pay hoàn toàn có thể trở thành phương thức thanh toán phổ biến nhất trong tương lai và là sự thay thế hoàn hảo cho chiếc ví của bạn.