Sản lượng cá tra tháng 1 đạt trên 71.000 tấn

Bộ Công thương ngày 14/2 cho hay, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 1 năm nay ước đạt 210.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá thủy sản có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sản lượng nuôi cá tra của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tháng 1/2017 ước đạt 71.400 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá cá tra nguyên liệu có xu hướng tăng, hiện nay giá dao động 21.500-23.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với tháng trước và tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg so với cùng thời điểm đầu năm 2016.

Theo Cao Sơn

Báo giao thông