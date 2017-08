Sản lượng thép thế giới tháng 7/2017 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái

Tình hình chung

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 7/2017 tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016 đạt 74 triệu tấn.

Nhật Bản tháng trước sản xuất 8,6 triệu tấn thép thô giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,6 triệu tấn.

Sản lượng thép thô của Ấn Độ và Hàn Quốc trong tháng 7/2017 đạt lần lượt 8,4 triệu tấn và 6,2 triệu tấn tăng 3,5% và 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô của các nước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Brazil trong tháng 7/2017 tăng lần lượt 3,6%, 27,8%, 5,6% và 1% lên mức 3,5 triệu tấn, 3,3 triệu tấn, 7,1 triệu tấn và 2,8 triệu tấn.

Sản lượng thép thô

Tỷ lệ năng suất sử dụng của 67 quốc gia trong tháng 7/2017 đạt 72,1%, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên giảm 1,5% so với tháng 6/2017.

Tỷ lệ năng suất sử dụng

Triển vọng sản lượng thép thô ở các vùng

Triển vọng thép sản lượng thép thô ở một số khu vực (đơn vị: triệu tấn)

Trung Đông

Sản lượng thép thô ở khu vực Trung Đông được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong vài năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu trong khu vực. Đồng thời, các công nghệ và thiết bị sản xuất thép "sạch" thân thiện với môi trường cũng sẽ được đẩy mạnh từ nay đến năm 2019. Ví dụ như công ty sản xuất thép Chadormalu Mining & Industrial Co được kỳ vọng sẽ lắp đặt hệ thống lò quang điện với công suất 1 triệu tấn/năm tại tỉnh Yazd. Trong thời gian qua, đà tăng trưởng sản lượng thép thô ở khu vực Trung Đông bị cản trở nhiều do một số yếu tố về tài chính hay thiếu nguồn cung khí gas. Điển hình như công ty Saudi Al-Yamamah Steel Industries đã phải hoãn kế hoạch xây dựng hệ thống lò quang điện công suất 1 triệu tấn/năm kể từ năm 2014 do sự cố về nguồn cung năng lượng.

Châu Á

Mặc dù sản lượng thép của Trung Quốc trước đây tăng tuy nhiên đến nay xu hướng này đang dần thay đổi. Trong năm 2016, quốc gia này đặt mục tiêu cắt giảm 45 triệu tấn thép như một phần nằm trong kế hoạch đến năm 2020 cắt giảm từ 100-150 triệu tấn thép. Năm 2017, Trung Quốc đưa ra hàng loạt các chính sách nhờ vậy lộ trình thắt chặt sản lượng thép hàng năm vẫn đang được thực hiện nghiêm ngặt.

Trái với Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng sản lượng thép của Ấn Độ được mở rộng với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây. Sản lượng thép của quốc gia này trong năm 2016 đã chạm ngưỡng 125,8 triệu tấn/năm, tăng 56 triệu tấn so với 10 năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này được dự báo sẽ chững lại trong năm 2019. Trong khi đó, vẫn còn một số dự án xây dựng nhà máy thép vẫn đang được triển khai trong đó có dự án lò thổi (BOF) tại tỉnh Odisha với công suất 2,5 triệu tấn/năm dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017.

Khu vực Cộng đồng Quốc gia Độc lập (CIS)

Một số dự án xây dựng nhà máy luyện thép sử dụng lò quang điện và lò thổi vẫn đang được triển khai tại khu vực CIS. Điển hình như công ty luyện thép của Nga Tulachermet đang xây dựng nhà máy luyện thép sử dụng lò thổi với công suất 1,8 triệu tấn/năm và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017. Ngoài ra một số dự án nhỏ khác nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước cũng đang được triển khai. Công ty MERA-Stal đang xây dựng nhà máy thép nhỏ chuyên sản xuất thép thanh với công suất 0,35 triệu tấn/năm. CIS hiện đang khẩn trương triển khai kế hoạch tăng sản lượng 11,9 triệu tấn/năm giai đoạn từ 2017- 2019.

Châu Phi

Tại châu Phi, một số dự án đầu tư hiện vẫn đang được triển khai nhằm tăng sản lượng nội địa, đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng. Ví dụ như tại Algeria, công ty Tosyaly đang đầu tư nhà máy luyện thép sử dụng lò quang điện với công suất 2,3 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, một số vấn đề về nguồn cung năng lượng đã gây cản trở quá trình thực hiện một số dự án đầu tư. Công ty Taybah Steel của Jordan đã hoãn kế hoạch triển khai dự án nhà máy thép sử dụng lò quang điện tại Ai Cập do sự cố về mạng lưới điện.

Một số khu vực khác

Tại khu vực Liên minh Châu Âu (EU), hiện vẫn chưa có dự án tăng sản lượng nào được thực hiện, tương tự với một số quốc gia và khu vực như Na-uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Mỹ La Tinh và châu Đại Dương. Trong những năm gần đây EU đã đóng cửa rất nhiều nhà máy, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong vùng.