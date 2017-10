Sản lượng thép Trung Quốc trong quý IV có thể bị chững lại

Giá quặng sắt và than cốc thời gian gần đây giảm do sản lượng thép của Trung Quốc được dự đoán sẽ chững lại khiến nhu cầu các mặt hàng nguyên liệu thô này đi xuống.

Giá quặng sắt Australia giao ngay giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng là 62 USD - giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi cuối tháng 8. Giá than cốc Australia giao dịch trên mức 188 USD/tấn, giảm hơn 10% so với mức đỉnh đầu tháng 9.

Trong nỗ lực nhằm cắt giảm sản lượng thép thừa, Trung Quốc mạnh tay thắt chặt sản lượng thép kém chất lượng. Cùng lúc đó, nhu cầu thép tăng do hoạt động xây dựng được tăng cường cùng với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác cũng được triển khai. Điều này dẫn tới sản lượng của các nhà máy thép tăng mạnh, đẩy giá nguyên liệu thô như than, quặng sắt tăng mạnh kể từ mùa hè.

Lượng tiêu thụ thép lớn dẫn đến giá nguyên liệu xây dựng này tăng mạnh. Dường như đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu xây dựng trong tháng 9 giảm sút.

Giá thép thanh tại sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm gần 10% kể từ đầu tháng 9 xuống còn 3.600 nhân dân tệ (tương đương 541 USD)/tấn kéo theo các nhà máy hạn chế mua nguyên liệu thô.

Nỗ lực cắt giảm ô nhiễm không khí của Trung Quốc cũng là một nhân tố khiến sản lượng thép giảm. Hoạt động sản xuất thép sẽ bị thắt chặt khi nhu cầu sử dụng than để sưởi ấm tăng cao trong mùa đông. Bên cạnh đó, Ông Eli Owaki, một nhà kinh tế tại Nomura Securities, nói "Để giảm lượng khí phát thải từ máy móc xây dựng, các dự án xây dựng dân dụng ở một số khu vực của Trung Quốc sẽ bị tạm đình chỉ trong suốt mùa đông".

Các nhà bán lẻ hạn chế nhập quặng sắt và than cốc do họ dự đoán các nhà máy thép sẽ giảm mua nguyên liệu đầu vào.

Chuyên gia Paul Gray đến từ Wood Mackenzie dự đoán giá quặng sắt sẽ còn giảm sâu hơn nữa xuống còn mức trung bình 60 USD/tấn trong quý IV/2017.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, các nhà máy thép vẫn đang được hưởng lợi từ việc giá nguyên liệu thô giảm trong khi nhu cầu thép tăng. Điều này dẫn đến biên lợi nhuận của họ sẽ tăng cao hơn.