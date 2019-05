Sản xuất và tiêu thụ thép tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) trong tháng 4/2019, sản lượng thép thô của các doanh nghiệp thành viên thuộc VSA đạt 1.277.546 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ 2018, nhưng giảm 7% so với tháng 3/2019. Tiêu thụ thép thô đạt 1.334.454 tấn, tăng 4% so với tháng trước, nhưng giảm 13% so với cùng kỳ 2018..

Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, sản xuất thép thô của các thành viên Hiệp hội đạt 5.066.045 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ 2018 và tiêu thụ 4.964.236 tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thành viên của VSA sản xuất được 948.397 tấn thép xây dựng trong tháng 4/2019, tăng 14% so với cùng kỳ 2018, nhưng giảm nhẹ 3,64% so với tháng 3/2019. Tiêu thụ thép xây dựng đạt 923.590 tấn, tăng so với cùng kỳ là 9,6%, nhưng giảm 7,1% so với tháng 3/2019.



Biểu đồ sản lượng sản xuất thép xây dựng năm 2019

Tính chung cả 4 tháng năm 2019, các doanh nghiệp thành viên của VSA đã sản xuất được 3.505.390 tấn thép xây dựng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Bán hàng đạt 3.635.590 tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ sản lượng sản bán hàng thép xây dựng năm 2019.