Sắp mở bán tòa căn hộ Skyview Plaza tại phía Nam Hà Nội

Vị trí đắt giá

Xét về vị trí, Skyview Plaza với 3 mặt tiền giáp đường lớn: đường Giải Phóng, đường Định Công ở thời điểm hiện tại và đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài ra, từ dự án kết nối thuận tiện với các tuyến đường huyết mạch đi các tỉnh như: Giải Phóng – Ngọc Hồi, Quốc lộ 1A, đường cao tốc trên cao, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ…

Ở vị trí này, cư dân dễ dàng di chuyển tới công viên Thống Nhất, ngã tư Cửa Nam – Lê Duẩn ngay trung tâm thủ đô Hà Nội. Chỉ trong bán kính 1km, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Việt Nhật, trường đại học Bách Khoa, đại học Xây Dựng, Kinh tế quốc dân…

Giao thông thuận tiện, hệ thống y tế và giáo dục đầu ngành cả nước chính là một trong những yếu tố then chốt để người dân lựa chọn mua căn hộ tại đây. Ngoài ra, khu vực này còn có lợi thế đặc biệt về không gian sống xanh an lành do được thừa hưởng nhiều tiện ích xanh từ hồ điều hòa Linh Đàm, công viên Yên Sở...

5 tầng hầm để xe, diện tích căn hộ hợp lý chỉ từ 72m2

Dự án được quy hoạch trên khuôn viên rộng gần 3,7ha với mật độ xây dựng 34%, tiện ích nội – ngoại khu được khách hàng đánh giá cao. Chính vì vậy, ngay khi được đưa ra thị trường, ba tòa tháp IP1, IP2 và IP3 đã nhanh chóng được khách hàng đón nhận và đặt mua với lượng giao dịch ấn tượng. Tiếp nối thành công, Skyview Plaza dự báo ra mắt khách hàng sẽ tạo nên điểm nhấn khác biệt trong quần thể dự án 360 Giải Phóng.

Skyview Plaza được thiết kế độc đáo hình bốn cánh hoa có diện tích đất 4.879 m2, chiều cao 35 tầng với điểm nhấn vượt trội là 5 tầng hầm để xe rộng rãi cùng hệ thống dịch vụ tiện ích được bố trí tại tầng 1. Từ tầng 2 là không gian sinh hoạt cộng đồng và các căn hộ cao cấp.

Phối cảnh dự án Skyview Plaza với thiết kế hình cánh hoa độc đáo

Không chỉ thừa hưởng toàn bộ tiện ích cao cấp trong nội khu như trung tâm thương mại, rạp phim CGV, hệ thống trường mầm non và tiểu học, trung học cơ sở, Skyview Plaza còn sở hữu các tiện ích riêng biệt tại tầng 1 tòa nhà bao gồm: Bể bơi trong nhà, phòng tập gym, khu dịch vụ thương mại, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Về thiết kế, các căn hộ Skyview Plaza có diện tích hợp lý từ 71,9 m2 đến 103,3 m2 được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người mua nhà để ở hay cho thuê. Lấy cảm hứng từ phong cách lịch lãm và trang nhã, thiết kế căn hộ SkyView Plaza là sự tính toán kỹ lưỡng trong việc bố trí công năng và mảng trang trí với mục đích thiết lập những căn hộ có công năng tiện nghi và hình thức sang trọng, mang lại phong cách sống thời thượng cho gia chủ.

Tổ hợp căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại, liền kề 360 Giải Phóng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về vui chơi giải trí, mua sắm, giáo dục, bảo vệ sức khỏe của cư dân. Thực tế hiện nay, trên tuyến đường từ ngã tư Lê Duẩn – Cửa Nam, thẳng tới đường Giải Phóng, người dân xung quanh khu vực này đang thiếu không gian vui chơi giải trí, các trung tâm thương mại, cơ sở hạ tầng tiện ích cuộc sống chưa phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại, liền kề 360 Giải Phóng góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống và nhu cầu giải trí cho dân cư trong khu vực nói chung và cư dân dự án nói riêng.

Cũng chính nhờ quy hoạch sẵn có này, sự ra mắt của Skyview Plaza được trông đợi hơn bao giờ hết và trở thành dự án hấp dẫn trên trục đường Giải Phóng nói riêng và thị trường bất động sản phía Nam Hà Nội ở giai đoạn hiện tại. Đồng thời, đây là tòa tháp được xây dựng cuối cùng trong tổng thể dự án nên sau khi khách hàng về ở, các tiện ích dịch vụ đã đi vào hoạt động và cư dân hoàn toàn có thể sử dụng ngay mà không phải chờ đợi.

Với nguồn cung căn hộ hạn chế cùng lực hút từ vị trí và tiện ích, dự án Skyview Plaza xuất hiện sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết tại khu vực, trở thành một nơi an cư và một kênh đầu tư hấp dẫn dịp cuối năm 2018, đầu 2019 của người dân thủ đô.