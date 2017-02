Sắp xuất hiện dự án Compound trung tâm Q.7

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm mới: compound – khu phức hợp khép kín - như một làn gió mới thu hút được nhiều sự quan tâm của thị trường. Các căn hộ hoàn thiện toàn bộ nội thất, chỉ việc dọn đến ở, có giá từ 1,7 tỷ nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sống trong khu dân cư sầm uất, an ninh cao với đầy đủ các tiện nghi cuộc sống.

Vị trí trung tâm tại khu dân cư sầm uất của Q.7

Mô hình compound hiện nay đang được nhiều khách hàng chú ý bởi sự biệt lập, an toàn được thiết kế hài hòa trong một khuôn viên cây xanh rộng lớn, an ninh khép kín cùng với những tiện ích hiện đại tạo nên môi trường sống văn minh và chất lượng.

Tại khu Nam TP.HCM chỉ có rất ít dự án được xây dựng theo mô hình compound. Đơn cử, dự án The Golden Star của Hưng Lộc Phát là khu compound hiếm hoi tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, trong khu dân cư hiện hữu của Q.7, đảm bảo một môi trường sống tốt, riêng biệt nhưng không tách rời trung tâm thành phố.

Nội thất được trang bị đầy đủ, cao cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng ngay.

Từ đây, trong bán kính 2km, mọi người có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ công cộng từ bệnh viện, trường học, mua sắm, vui chơi giải trí,…. Chỉ cần di chuyển khoảng 10 phút để vào trung tâm quận 1 hoặc 5 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng với đầy đủ các tiện ích, dịch vụ cao cấp.

Trong tương lai không xa, cư dân The Golden Star còn được hưởng lợi từ một loạt các dự hạ tầng quy mô lớn kết nối khu Nam với trung tâm thành phố và khu đô thị Thủ Thiêm đã được quy hoạch. Lân cận với khu vực dự án tọa lạc, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát dự kiến sẽ mở rộng lên 30m kết nối với đường Nguyễn Văn Linh… giải quyết vấn đề giao thông và phát triển khu vực dọc theo con đường này. Tiếp đó, để kết nối khu Nam liền mạch vào khu đô thị Thủ Thiêm sẽ có dự án cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng. Theo đại diện Hưng Lộc Phát, thời điểm bàn giao The Golden Star cũng là lúc các dự án hạ tầng trọng tâm của khu Nam đã triển khai hoặc sắp hoàn thành, lợi thế này sẽ trở thành yếu tố làm gia tăng giá trị bất động sản của The Golden Star .

Cơ hội sở hữu căn hộ hoàn thiện trong khu compound cao cấp

Với lợi thế sẵn có về vị trí, dự án The Golden Star được thiết kế hài hòa, hợp lý, thực tế theo tiêu chuẩn hữu dụng của Tập đoàn Ong&Ong - Singapore, chuyên về tư vấn thiết kế với những giải pháp thiết kế 360 độ. Mỗi căn hộ có giá chỉ khoảng từ 1,7 tỷ đồng, nằm trong khu dân cư sầm uất, hội tụ đầy đủ các tiện ích như trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện Việt-Pháp, trường đại học, cao đẳng, hệ thống trường quốc tế cấp 1,2,3... rất thuận tiện cho sinh hoạt, học tập và làm việc. Với mô hình compound khép kín, cư dân The Golden Star có thể an tâm với hệ thống an ninh 3 lớp, 24/24h cùng đầy đủ các tiện nghi cuộc sống như hồ bơi, khuôn viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, đường nội khu…

Thêm vào đó, Hưng Lộc Phát đã có bước chuẩn bị về pháp lý vững chắc trước khi dự án The Golden Star được chính thức chào bán ra thị trường. Theo đó, dự án này ,đã xong móng và hiện đang thi công đến tầng 2, dự kiến đến khi chính thức chào bán, The Golden Star sẽ thi công xong sàn tầng 4, đảm bảo tiến độ cũng như chứng minh được năng lực tài chính và uy tín của chủ đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư nhận định đây là cơ hội tốt để có thể sở hữu một căn hộ hoàn thiện nội thất cao cấp ngay tại khu compound hiếm hoi trung tâm Q.7 với mức giá mềm. Nơi đây rất phù hợp để ở lẫn cho thuê với đối tượng khách hàng là tầng lớp doanh nhân thành đạt, khách Việt kiều và người nước ngoài lưu trú.

