Sắp xuất hiện “Miền đất hạnh phúc” tại quận 9, TP.HCM

Hạnh phúc không phải điểm đến mà là một hành trình

Với mong muốn xây dựng những cộng đồng cư dân tươi đẹp, MIKGroup tiếp tục cho ra mắt “Miền đất Hạnh phúc” RioVista tại quận 9, TP HCM. Với sản phẩm này, MIKGroup đã gia nhập thêm một dự án độc đáo vào tổ hợp các dự án cao cấp mà đơn vị này đang phát triển giữa trái tim khu Đông như: Villa Park, Park Riverside, River Park, Park Riverside Premium.

RioVista được lấy cảm hứng từ câu chuyện ngụ ngôn “Wake me up at happy land” (Đánh thức tôi ở miền đất hạnh phúc), kể về một người đàn ông dành cả cuộc đời đi khắp thế gian để kiếm tìm miền đất hạnh phúc. Ông không thực sự biết miền đất đó ở đâu, vì vậy, ông lên hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, từ miền đất này sang miền đất khác.

Trên tay ông luôn là tờ giấy đề “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” với hy vọng nếu tàu có dừng lại ở đây mà ông lại ngủ quên mất, thì những người khác sẽ đọc thấy tờ giấy nhắn mà gọi ông dậy… Chỉ có điều vì ông luôn “ngủ gật” trong cuộc hành trình của mình nên đã để tuột mất những niềm vui và hạnh phúc diễn ra xung quanh.

“Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc là một câu chuyện ngụ ngôn dành cho người lớn, để nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hạnh phúc không phải là một cái đích xa xôi mà có trong từng khoảnh khắc bình dị nhất, chỉ cần chúng ta để tâm một chút sẽ nhìn ra nhiều điều đáng để ta cảm thấy hạnh phúc.

Câu chuyện ngụ ngôn này cũng chính là tinh thần của “Miền đất hạnh phúc” - RioVista. Đây là nơi mà mọi người sẽ cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc qua từng khoảnh khắc vui sống, đúng nghĩa hạnh phúc không phải là điểm mà là một hành trình.

RioVista – bản tình ca hạnh phúc

“Miền đất Hạnh phúc” RioVista nằm cạnh trục giao thông huyết mạch của khu Đông Sài Gòn, bên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B. Từ các quận trung tâm tới các tỉnh thành lân cận di chuyển tới RioVista rất dễ dàng và nhanh chóng bởi hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối vô cùng thuận tiện.

Đại diện MIKGroup chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm Miền đất hạnh phúc bắt đầu từ những ngôi nhà hạnh phúc, nên từng sản phẩm nhà ở tại RioVista đều được chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế tới chất lượng thi công. Kết hợp tinh hoa giữa kiến trúc phương Đông và những nét văn hóa Việt, cùng đội ngũ kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm thể hiện sự sáng tạo của mình trong việc bố trí không gian sống tối ưu đem đến sự tiện nghi thoải mái nhất cho cư dân tương lai. Đồng thời với phong cách thiết kế không gian mở, thông thoáng,… chủ nhân của những ngôi nhà hạnh phúc sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành cùng cảnh quan tươi xanh với tầm nhìn hướng ra sông Rạch Chiếc đẹp mắt”.

An cư tại RioVista để cảm nhận, hạnh phúc luôn ở kề bên.

Lựa chọn an cư tại đây, cư dân của RioVista sẽ đươc tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với chuỗi tiện ích đồng bộ của dự án như: công viên dọc bờ sông, khu thể thao ngoài trời, sân vui chơi đa năng , hồ bơi, club house, vườn nướng BBQ… Với sự sáng tạo đầy tâm huyết trong từng ý tưởng thiết kế nhà ở và cảnh quan, mỗi sản phẩm của RioVista thực sự là một nốt nhạc vui, cả dự án là tổng hòa của một bản tình ca hạnh phúc, mang đến những cảm xúc hân hoan và tươi mới cho cộng đồng cư dân.

Hãy khám phá những điều tuyệt vời còn ẩn giấu ở miền đất hạnh phúc…