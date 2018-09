Sắt công trường rơi chết người ở Hà Nội: Sở Xây dựng truy chủ đầu tư

Liên quan đến sự việc thanh sắt ở công trình xây dựng rơi xuống đường gây chết người ở Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, thuộc khu đất 4.6 NO Lê Văn Lương (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), trao đổi với PV Infonet sáng nay, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, hiện Chi Cục đã làm báo cáo xong và đang chờ lãnh đạo duyệt để báo cáo Thành phố.

“Khi chúng tôi đến thì công an đã phong tỏa hiện trường, chúng tôi nắm được sơ bộ qua báo cáo của Công an thì được biết, thiết bị nâng đỡ công nhân để lắp kính phía mặt ngoài công trình bị rơi xuống, quá trình rơi đã văng một thanh thép ra và thanh thép rơi nằm trong kết cấu của hệ thống nâng đó. Sự việc khiến 1 người bị chết và 1 người bị thương, hỏng 2 xe máy”, ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, thiết bị đó yêu cầu phải kiểm định. Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, từ đền bù thiệt hại, dừng công trình, phòng tránh tất cả các hiện tượng có thể xảy ra; đồng thời phải đợi đến khi phía Công an điều tra, báo cáo xong rồi kết luận xem có được thi công không.

Cũng trao đổi với PV Infonet sáng nay, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở đã cử Thanh tra Sở, phòng chuyên môn về an toàn lao động tới hiện trường để nắm bắt ngay tình hình. Sở đã phối hợp cùng chính quyền quận Thanh Xuân, Công an TP HN, Công an quận Thanh Xuân nắm bắt tình hình sơ bộ ban đầu để lập biên bản, tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa xác định được nguyên nhân.

Cũng theo ông Dân, sáng nay, Sở cũng đã tổ chức đi thăm hỏi, hỗ trợ đối với nạn nhân bị chết và bị thương đúng theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 27/9, tại đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) một cô gái đang lưu thông bằng xe máy trên đường bất ngờ bị khung sắt từ trên cao rơi trúng người, khiến cô gái này ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Một lãnh đạo Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT Hà Nội xác nhận vụ việc và cho biết thêm, đó là khung sắt từ công trình rơi xuống đường, trúng vào 2 người đi đường khiến cô gái đi xe máy tử vong, còn người đàn ông bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Người bị thương là ông Cường (62 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Nữ nạn nhân tử vong khoảng 25 tuổi, điều khiển xe máy biển Bắc Ninh.

Công trình xây dựng có tên là Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, nằm trên khu đất 4.6 NO Lê Văn Lương do Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư.