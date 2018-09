Sau 10 năm thống trị, cuối cùng đế chế Ronaldo-Messi đã kết thúc bởi "ma thuật" của Modric

10 năm thống trị của Ronaldo và Messi bắt đầu từ năm 2008, khi giải thưởng còn mang tên Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đến khi sát nhập để mang tên Quả bóng vàng rồi tách ra với tên FIFA The Best, giải này vẫn nằm trong tay bộ đôi Messi-Ronaldo.

Trong 10 năm, Ronaldo và Messi mỗi người 5 lần bước lên bục cao nhất, cho dù có thời điểm người hâm mộ nghi ngờ sự xứng đáng của 2 ngôi sao này.

Nhưng rồi, kỷ nguyên Ronaldo-Messi cũng đã tạm chấm dứt vào năm 2018. Tại Lễ trao giải FIFA The Best 2018, Modric được xướng tên ở hạng mục danh giá nhất: Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới 2018. Khá trùng hợp khi trong ngày Modric lên ngôi, cả Ronaldo và Messi đều vắng mặt với các lý do khác nhau.

Modric và Chủ tịch FIFA.

Số phiếu bầu của top 3: 1. Modric 29,05% 2. Ronaldo 19,08% 3. Salah 11,23%

Phiếu bầu được chia làm 4 phần, mỗi phần trị giá 25%, do các thành phần khác nhau bầu bao gồm: HLV trưởng ĐTQG, đội trưởng ĐTQG, các nhà báo và người hâm mộ.



Phần thưởng dành cho Modric được đánh giá hoàn toàn xứng đáng. Đôi chân "ma thuật" của anh góp công lớn đưa Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League, anh còn đóng vai trò đầu tàu giúp Croatia vào đến tận chung kết World Cup 2018.

Salah là cầu thủ còn lại trong top 3 đề cử có mặt ở buổi lễ (top 3 gồm Modric, Ronaldo và Salah). Tuy nhiên, giải thưởng duy nhất anh giành được là Bàn thắng đẹp nhất, dành cho pha đi bóng và dứt điểm ngoạn mục trước Everton.

Ronaldo đang dần vào đà tại Juventus. Messi vẫn biết cách làm Nou Camp bùng nổ. Cả 2 vẫn tràn đầy khát khao chinh phục những danh hiệu mới và ứng cử viên sáng gia cho FIFA The Best vào năm sau.

Dù vậy, với việc giải thưởng năm nay được trao cho Modric, làng bóng đá thế giới có thêm hi vọng vào những ngôi sao của thế hệ tiếp theo như Mbappe hay phiếu bầu sẽ công bằng hơn, không chỉ tập trung cho các ngôi sao tấn công nữa.